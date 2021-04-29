***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.674.545 -114.468.080Net Dönem Karı (Zararı)31.044.668 5.796.940NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.101.418 -5.934.131Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.167.059 -205Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-537.053 -255.270Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.397.306 -5.678.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER73.564.821 -114.330.889Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.739.780 120.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler71.825.041 -114.451.449FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR90.508.071 -114.468.080Alınan Temettü11 6.166.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-95.767.381 114.380.925Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-95.767.381 114.380.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)907.164 -87.155Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi537.053 255.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.444.217 168.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 168.115DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.612.332 168.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.613.122 168.320Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 0 500.156Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 55.702.370 119.629.949Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR57.315.492 120.298.425YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.860.340 120.560TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.860.340 120.560TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.455.152 120.177.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)120.177.865Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)31.044.668 5.796.940Katılma Payı İhraç Tutarı (+)114.380.925Katılma Payı İade Tutarı (-)-95.767.381TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 55.455.152 120.177.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri6.166.474Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 19.928.502 4.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.397.306 5.678.656Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri537.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 14.159 255.270ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.043.494 5.938.216Yönetim Ücretleri8 -1.086.152 -118.862Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -58.480 -5.562MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -20.511 -7.680Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -20.740 -2.417Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.232 -95Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.808.711 -6.660ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.998.826 -141.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.044.668 5.796.940NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.044.668 5.796.940DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.044.668 5.796.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932812BIST