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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 20:35



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.674.545 -114.468.080
Net Dönem Karı (Zararı)
31.044.668 5.796.940
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.101.418 -5.934.131
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.167.059 -205
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-537.053 -255.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.397.306 -5.678.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
73.564.821 -114.330.889
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.739.780 120.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.825.041 -114.451.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
90.508.071 -114.468.080
Alınan Temettü
11 6.166.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.767.381 114.380.925
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-95.767.381 114.380.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
907.164 -87.155
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
537.053 255.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.444.217 168.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 168.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.612.332 168.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.613.122 168.320
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 500.156
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 55.702.370 119.629.949
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
57.315.492 120.298.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.860.340 120.560
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.860.340 120.560
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.455.152 120.177.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
120.177.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.044.668 5.796.940
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
114.380.925
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-95.767.381
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 55.455.152 120.177.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
6.166.474
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.928.502 4.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.397.306 5.678.656
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
537.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 14.159 255.270
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.043.494 5.938.216
Yönetim Ücretleri
8 -1.086.152 -118.862
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -58.480 -5.562
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -20.511 -7.680
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -20.740 -2.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.232 -95
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.808.711 -6.660
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.998.826 -141.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.044.668 5.796.940
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.044.668 5.796.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.044.668 5.796.940



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932812


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