***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.315.048 -330.540.499
Net Dönem Karı (Zararı)
73.755.581 21.422.017
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.469.775 -20.715.816
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.101.139 -3.402.608
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.009.020 -152.612.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.438.106 135.299.159
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
97.990.229 -334.627.543
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.886.743 260.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.103.486 -334.888.107
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
179.215.585 -333.921.342
Alınan Temettü
11 -21.952
Alınan Faiz
9.099.463 3.402.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.535.075 184.560.763
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
345.147.598 203.896.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-484.682.673 -19.336.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.779.973 -145.979.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-55.009.020 152.612.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.229.047 6.632.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.094.425 1.461.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.865.378 8.094.425
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.865.401 8.095.162
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 24.342 21.952
Ters Repo Alacakları
5 0 2.000.622
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 151.285.879 204.950.637
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
153.175.622 215.068.373
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.165.182 278.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.165.182 278.439
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.010.440 214.789.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 214.789.934 8.807.154
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.755.581 21.422.017
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
345.147.598 203.896.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-484.682.673 -19.336.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 149.010.440 214.789.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
9.099.463 3.402.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 89.190.576 1.571.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 38.438.106 -135.299.159
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-55.009.020 152.612.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
142 154.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.719.267 22.441.501
Yönetim Ücretleri
8 -2.276.603 -904.206
Saklama Ücretleri
8 -100.754 -53.507
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -12.246
Kurul Ücretleri
8 -63.026 -26.359
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.776 -4.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.504.141 -19.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.963.686 -1.019.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.755.581 21.422.017
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.755.581 21.422.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.755.581 21.422.017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932816
BIST