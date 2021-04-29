***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.315.048 -330.540.499Net Dönem Karı (Zararı)73.755.581 21.422.017NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.469.775 -20.715.816Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -9.101.139 -3.402.608Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.009.020 -152.612.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-38.438.106 135.299.159İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER97.990.229 -334.627.543Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.886.743 260.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.103.486 -334.888.107FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR179.215.585 -333.921.342Alınan Temettü11 -21.952Alınan Faiz9.099.463 3.402.795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-139.535.075 184.560.763Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit345.147.598 203.896.934Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-484.682.673 -19.336.171YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.779.973 -145.979.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-55.009.020 152.612.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.229.047 6.632.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.094.425 1.461.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.865.378 8.094.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.865.401 8.095.162Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 24.342 21.952Ters Repo Alacakları5 0 2.000.622Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 151.285.879 204.950.637Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR153.175.622 215.068.373YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.165.182 278.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.165.182 278.439TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)149.010.440 214.789.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 214.789.934 8.807.154Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)73.755.581 21.422.017Katılma Payı İhraç Tutarı (+)345.147.598 203.896.934Katılma Payı İade Tutarı (-)-484.682.673 -19.336.171TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 149.010.440 214.789.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri9.099.463 3.402.795Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 89.190.576 1.571.179Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 38.438.106 -135.299.159Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-55.009.020 152.612.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler142 154.319ESAS FAALİYET GELİRLERİ81.719.267 22.441.501Yönetim Ücretleri8 -2.276.603 -904.206Saklama Ücretleri8 -100.754 -53.507Denetim Ücretleri8 -10.386 -12.246Kurul Ücretleri8 -63.026 -26.359Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.776 -4.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.504.141 -19.128ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.963.686 -1.019.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.755.581 21.422.017NET DÖNEM KARI (ZARARI)73.755.581 21.422.017DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)73.755.581 21.422.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932816BIST