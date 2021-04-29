Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 20:37



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.315.048 -330.540.499
Net Dönem Karı (Zararı)
73.755.581 21.422.017
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.469.775 -20.715.816
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.101.139 -3.402.608
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.009.020 -152.612.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.438.106 135.299.159
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
97.990.229 -334.627.543
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.886.743 260.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.103.486 -334.888.107
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
179.215.585 -333.921.342
Alınan Temettü
11 -21.952
Alınan Faiz
9.099.463 3.402.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.535.075 184.560.763
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
345.147.598 203.896.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-484.682.673 -19.336.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.779.973 -145.979.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-55.009.020 152.612.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.229.047 6.632.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.094.425 1.461.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.865.378 8.094.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.865.401 8.095.162
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 24.342 21.952
Ters Repo Alacakları
5 0 2.000.622
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 151.285.879 204.950.637
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
153.175.622 215.068.373
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.165.182 278.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.165.182 278.439
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.010.440 214.789.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 214.789.934 8.807.154
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.755.581 21.422.017
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
345.147.598 203.896.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-484.682.673 -19.336.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 149.010.440 214.789.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
9.099.463 3.402.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 89.190.576 1.571.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 38.438.106 -135.299.159
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-55.009.020 152.612.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
142 154.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.719.267 22.441.501
Yönetim Ücretleri
8 -2.276.603 -904.206
Saklama Ücretleri
8 -100.754 -53.507
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -12.246
Kurul Ücretleri
8 -63.026 -26.359
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.776 -4.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.504.141 -19.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.963.686 -1.019.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.755.581 21.422.017
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.755.581 21.422.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.755.581 21.422.017



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932816


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.402
Değişim :  1,13% |  15,61
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.725.051 % 10,00  
UZERB 50,20 1.369.554 % 9,99  
ALCAR 353,30 41.526.724 % 9,99  
UTPYA 27,76 2.808.088 % 9,98  
BRYAT 367,10 27.727.094 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2118 8,2168 % 0,34  
Euro 9,9622 9,9865 % 0,37  
Sterlin 11,4251 11,4824 % 0,35  
Frank 8,9994 9,0536 % 0,32  
Riyal 2,1844 2,1954 % 0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -13,34  
Altın Gr. 467 467 -1,89  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,99 26,01 -0,21  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,03  
B. Petrol 67,88 67,88 1,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru