***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.671.783 -11.115.725Net Dönem Karı (Zararı)2.036.902 348.810NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.971.037 2.674Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.748.057 -3.663Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.687Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.235.667 6.337İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.298.062 -11.467.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.627.807 3.657.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.925.869 -15.124.916FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.363.927 -11.115.725Alınan Faiz11 307.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.978.567 11.399.302Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit128.999 14.521.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.107.566 -3.121.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.693.216 283.577Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-12.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.680.529 283.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 283.577DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.964.106 283.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.965.565 287.240Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.442.405 0Ters Repo Alacakları6 0 11.503.579Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 7.428.377 3.615.000Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR11.836.347 15.405.819YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları6 0 3.626.523Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 29.900 31.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.900 3.657.707TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.806.447 11.748.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.748.112 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.036.902 348.810Katılma Payı İhraç Tutarı (+)128.999 14.521.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.107.566 -3.121.698TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 11.806.447 11.748.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri307.856 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -138.605 438.263Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.235.667 -6.337Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-12.687ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.392.231 431.926Yönetim Ücretleri8 -155.042 -33.066Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -51.673 -6.427MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.432 -7.680Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -2.124 -389Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -122.824 -28.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.234 -6.710ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-355.329 -83.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.036.902 348.810NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.036.902 348.810DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.036.902 348.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932817BIST