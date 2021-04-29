***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.671.783 -11.115.725
Net Dönem Karı (Zararı)
2.036.902 348.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.971.037 2.674
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.748.057 -3.663
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.235.667 6.337
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.298.062 -11.467.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.627.807 3.657.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.925.869 -15.124.916
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.363.927 -11.115.725
Alınan Faiz
11 307.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.978.567 11.399.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
128.999 14.521.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.107.566 -3.121.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.693.216 283.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.680.529 283.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 283.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.964.106 283.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.965.565 287.240
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.442.405 0
Ters Repo Alacakları
6 0 11.503.579
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 7.428.377 3.615.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
11.836.347 15.405.819
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 0 3.626.523
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 29.900 31.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.900 3.657.707
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.806.447 11.748.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.748.112 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.036.902 348.810
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
128.999 14.521.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.107.566 -3.121.698
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.806.447 11.748.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
307.856 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -138.605 438.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.235.667 -6.337
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-12.687
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.392.231 431.926
Yönetim Ücretleri
8 -155.042 -33.066
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -51.673 -6.427
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.432 -7.680
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.124 -389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -122.824 -28.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.234 -6.710
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-355.329 -83.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.036.902 348.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.036.902 348.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.036.902 348.810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932817
BIST