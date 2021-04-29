***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.094.197 -227.722.858
Net Dönem Karı (Zararı)
36.262.735 31.854.329
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-44.359.643 -35.180.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-108.812
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -30.629.190 -17.661.423
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
153.315 -105.811.956
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.883.768 88.401.328
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
67.954.843 -242.534.261
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.906.928
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-686.186 -3.628.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.641.029 -243.812.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.857.935 -245.860.795
Alınan Faiz
11 13.236.262 17.814.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
323.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.372.949 97.621.663
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.042.338 144.042.623
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-132.415.287 -46.420.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-278.752 -130.101.195
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-153.315 105.811.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-432.067 -24.289.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 444.495 24.733.733
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.428 444.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.552 445.215
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 23.569.842 6.176.319
Ters Repo Alacakları
5 1.500.467
Finansal Varlıklar
9 125.877.388 179.134.182
TOPLAM VARLIKLAR
149.459.782 187.256.183
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 6.707 1.224
Diğer Borçlar
6 164.483 856.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
171.190 857.376
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.288.592 186.398.807
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 186.398.807 56.922.814
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.262.734 31.854.330
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
59.042.338 144.042.623
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-132.415.287 -46.420.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 149.288.592 186.398.807
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.236.262 17.814.687
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.940.668 -1.535.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.883.768 -88.401.328
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-153.315 105.811.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.907.385 33.689.555
Yönetim Ücretleri
8 -1.551.341 -1.328.115
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -88.598 -60.197
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -9.623
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -36.609 -34.892
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -419.652 -267.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -538.065 -135.232
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.644.651 -1.835.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.262.734 31.854.330
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.262.734 31.854.330
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.262.734 31.854.330
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932818
BIST