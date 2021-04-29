***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.094.197 -227.722.858Net Dönem Karı (Zararı)36.262.735 31.854.329NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-44.359.643 -35.180.863Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-108.812Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -30.629.190 -17.661.423Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler153.315 -105.811.956Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.883.768 88.401.328İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER67.954.843 -242.534.261Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.906.928Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-686.186 -3.628.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler68.641.029 -243.812.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR59.857.935 -245.860.795Alınan Faiz11 13.236.262 17.814.687Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)323.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.372.949 97.621.663Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit59.042.338 144.042.623Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-132.415.287 -46.420.960YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-278.752 -130.101.195Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-153.315 105.811.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-432.067 -24.289.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 444.495 24.733.733DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.428 444.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 12.552 445.215Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 23.569.842 6.176.319Ters Repo Alacakları5 1.500.467Finansal Varlıklar9 125.877.388 179.134.182TOPLAM VARLIKLAR149.459.782 187.256.183YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 6.707 1.224Diğer Borçlar6 164.483 856.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)171.190 857.376TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)149.288.592 186.398.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 186.398.807 56.922.814Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.262.734 31.854.330Katılma Payı İhraç Tutarı (+)59.042.338 144.042.623Katılma Payı İade Tutarı (-)-132.415.287 -46.420.960TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 149.288.592 186.398.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.236.262 17.814.687Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 11.940.668 -1.535.760Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 13.883.768 -88.401.328Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-153.315 105.811.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.907.385 33.689.555Yönetim Ücretleri8 -1.551.341 -1.328.115Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -88.598 -60.197MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.386 -9.623Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -36.609 -34.892Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -419.652 -267.166Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -538.065 -135.232ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.644.651 -1.835.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.262.734 31.854.330NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.262.734 31.854.330DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.262.734 31.854.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932818BIST