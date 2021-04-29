***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.755.147 -20.895.610Net Dönem Karı (Zararı)7.945.392 13.524.132NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.871.395 -6.684.145Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-156.680Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.482.829 -2.426.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler59.239 -9.814.467Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.447.805 5.713.246İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.635.327 -30.411.451Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-734.300 2.032.311Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.037.708 11.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.331.919 -32.454.766FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.709.324 -23.571.464Alınan Temettü11 134.090 45.910Alınan Faiz11 1.911.733 2.455.870Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)174.074FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.443.877 -6.276.705Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10.105.897 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-39.549.774 -6.276.705YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.688.730 -27.172.315Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-59.239 9.814.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.747.969 -17.357.848DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 17.862.948 35.220.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 114.979 17.862.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 120.886 17.967.015Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 3.172.341 1.637.175Ters Repo Alacakları5 12.005.848 30.052.168Takas Alacakları6 645.600 0Diğer Alacaklar88.700 0Finansal Varlıklar9 29.202.994 16.040.788TOPLAM VARLIKLAR45.236.369 65.697.146YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.090.356 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 74.075 126.723TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.164.431 126.723TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)44.071.938 65.570.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 65.570.423 58.322.996Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.945.392 13.524.132Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.105.897 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-39.549.774 -6.276.705TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 44.071.938 65.570.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.911.733 2.455.870Temettü Gelirleri11 134.090 45.910Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.428.699 8.351.337Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.447.805 -5.713.246Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-59.239 9.814.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 110.314 100.548ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.973.402 15.054.886Yönetim Ücretleri8 -729.093 -1.242.441Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -54.288 -37.765MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.385 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -6.678 -12.554Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -216.440 -216.364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.126 -12.008ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.028.010 -1.530.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.945.392 13.524.132NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.945.392 13.524.132DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.945.392 13.524.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932819BIST