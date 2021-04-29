***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.755.147 -20.895.610
Net Dönem Karı (Zararı)
7.945.392 13.524.132
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.871.395 -6.684.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-156.680
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.482.829 -2.426.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.239 -9.814.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.447.805 5.713.246
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.635.327 -30.411.451
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-734.300 2.032.311
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.037.708 11.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.331.919 -32.454.766
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.709.324 -23.571.464
Alınan Temettü
11 134.090 45.910
Alınan Faiz
11 1.911.733 2.455.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
174.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.443.877 -6.276.705
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.105.897 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.549.774 -6.276.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.688.730 -27.172.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-59.239 9.814.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.747.969 -17.357.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 17.862.948 35.220.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 114.979 17.862.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 120.886 17.967.015
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.172.341 1.637.175
Ters Repo Alacakları
5 12.005.848 30.052.168
Takas Alacakları
6 645.600 0
Diğer Alacaklar
88.700 0
Finansal Varlıklar
9 29.202.994 16.040.788
TOPLAM VARLIKLAR
45.236.369 65.697.146
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.090.356 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 74.075 126.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.164.431 126.723
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.071.938 65.570.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 65.570.423 58.322.996
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.945.392 13.524.132
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.105.897 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.549.774 -6.276.705
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 44.071.938 65.570.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.911.733 2.455.870
Temettü Gelirleri
11 134.090 45.910
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.428.699 8.351.337
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.447.805 -5.713.246
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-59.239 9.814.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 110.314 100.548
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.973.402 15.054.886
Yönetim Ücretleri
8 -729.093 -1.242.441
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -54.288 -37.765
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -6.678 -12.554
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -216.440 -216.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.126 -12.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.028.010 -1.530.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.945.392 13.524.132
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.945.392 13.524.132
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.945.392 13.524.132
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932819
BIST