***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-500.651.714 -115.937.319Net Dönem Karı (Zararı)646.919.761 196.853.218NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-616.477.311 -53.766.113Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -15.223.129 -6.440.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.946.454 -3.897.901Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-598.307.728 -43.427.872İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-541.764.771 -264.157.819Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler250.985.326 -251.690.922Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-248.121.763 261.764.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-544.628.334 -274.231.508FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-511.322.321 -121.070.714Alınan Temettü11 8.872.234 4.077.652Alınan Faiz11 1.798.373 2.356.727Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.300.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI499.491.681 104.486.003Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.395.152.444 271.501.944Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-895.660.763 -167.015.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.160.033 -11.451.316Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.946.454 3.897.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.786.421 -7.553.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.562.191 10.115.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.348.612 2.562.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.415.540 2.574.996Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 18.463.834 13.965.435Ters Repo Alacakları141.066.783 41.012.646Takas Alacakları6 715.949 251.331.510Diğer Alacaklar0 369.765Finansal Varlıklar9 1.693.006.086 650.124.161Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR1.857.668.192 959.378.513YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 31.351Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 17.521.323 265.611.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.521.323 265.643.086TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.840.146.869 693.735.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 693.735.427 392.396.206Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)646.919.761 196.853.218Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.395.152.444 271.501.944Katılma Payı İade Tutarı (-)-895.660.763 -167.015.941TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 1.840.146.869 693.735.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.798.373 2.356.727Temettü Gelirleri11 8.872.234 4.077.652Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 79.141.415 162.004.117Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 598.307.728 43.427.872Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri2.946.454 3.897.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 7 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ691.066.211 215.764.269Yönetim Ücretleri8 -41.598.465 -16.839.211Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -614.861 -235.678MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.385 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -273.774 -111.333Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.114.687 -1.640.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -534.278 -74.658ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.146.450 -18.911.051ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)646.919.761 196.853.218NET DÖNEM KARI (ZARARI)646.919.761 196.853.218DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)646.919.761 196.853.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932820BIST