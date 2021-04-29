***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-500.651.714 -115.937.319
Net Dönem Karı (Zararı)
646.919.761 196.853.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-616.477.311 -53.766.113
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.223.129 -6.440.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.946.454 -3.897.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-598.307.728 -43.427.872
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-541.764.771 -264.157.819
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
250.985.326 -251.690.922
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-248.121.763 261.764.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-544.628.334 -274.231.508
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-511.322.321 -121.070.714
Alınan Temettü
11 8.872.234 4.077.652
Alınan Faiz
11 1.798.373 2.356.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.300.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.491.681 104.486.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.395.152.444 271.501.944
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-895.660.763 -167.015.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.160.033 -11.451.316
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.946.454 3.897.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.786.421 -7.553.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.562.191 10.115.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.348.612 2.562.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.415.540 2.574.996
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.463.834 13.965.435
Ters Repo Alacakları
141.066.783 41.012.646
Takas Alacakları
6 715.949 251.331.510
Diğer Alacaklar
0 369.765
Finansal Varlıklar
9 1.693.006.086 650.124.161
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.857.668.192 959.378.513
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 31.351
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 17.521.323 265.611.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.521.323 265.643.086
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.840.146.869 693.735.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 693.735.427 392.396.206
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
646.919.761 196.853.218
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.395.152.444 271.501.944
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-895.660.763 -167.015.941
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.840.146.869 693.735.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.798.373 2.356.727
Temettü Gelirleri
11 8.872.234 4.077.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 79.141.415 162.004.117
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 598.307.728 43.427.872
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.946.454 3.897.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
691.066.211 215.764.269
Yönetim Ücretleri
8 -41.598.465 -16.839.211
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -614.861 -235.678
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.385 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -273.774 -111.333
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.114.687 -1.640.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -534.278 -74.658
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.146.450 -18.911.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
646.919.761 196.853.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
646.919.761 196.853.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
646.919.761 196.853.218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932820
BIST