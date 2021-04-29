***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
316.176.269 -309.785.858
Net Dönem Karı (Zararı)
11.127.892 13.432.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.110.586 -12.252.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.947.896 -5.834.690
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.576 -930.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.913.886 -5.486.943
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
299.211.067 -316.800.588
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-397.695 437.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
299.608.762 -317.237.944
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
301.228.373 -315.620.548
Alınan Temettü
17.000 0
Alınan Faiz
11 14.930.896 5.834.690
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-324.861.902 319.087.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
568.046.033 490.261.056
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-892.907.935 -171.174.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.685.633 9.301.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
76.576 930.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.609.057 10.231.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.240.818 9.217
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.631.761 10.240.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.631.761 10.240.818
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 29.135.738 334.658.386
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
30.767.499 344.899.204
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 71.001 468.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
71.001 468.696
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.696.498 344.430.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 344.430.508 11.911.376
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.127.892 13.432.128
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
568.046.033 490.261.056
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-892.907.935 -171.174.052
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 30.696.498 344.430.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 14.930.896 5.834.690
Temettü Gelirleri
17.000 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.826.435 2.583.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.913.886 5.486.943
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
76.576 930.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.937.021 14.835.886
Yönetim Ücretleri
8 -3.543.907 -1.301.053
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -90.462 -48.064
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.382 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -27.885 -22.932
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.365 -16.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -95.128 -5.966
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.809.129 -1.403.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.127.892 13.432.128
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.127.892 13.432.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.127.892 13.432.128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932827
BIST