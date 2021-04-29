***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI316.176.269 -309.785.858Net Dönem Karı (Zararı)11.127.892 13.432.128NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.110.586 -12.252.088Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -14.947.896 -5.834.690Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-76.576 -930.455Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.913.886 -5.486.943İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER299.211.067 -316.800.588Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-397.695 437.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler299.608.762 -317.237.944FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR301.228.373 -315.620.548Alınan Temettü17.000 0Alınan Faiz11 14.930.896 5.834.690Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-324.861.902 319.087.004Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit568.046.033 490.261.056Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-892.907.935 -171.174.052YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.685.633 9.301.146Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi76.576 930.455NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.609.057 10.231.601DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.240.818 9.217DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.631.761 10.240.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.631.761 10.240.818Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 29.135.738 334.658.386Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR30.767.499 344.899.204YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 71.001 468.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)71.001 468.696TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)30.696.498 344.430.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 344.430.508 11.911.376Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.127.892 13.432.128Katılma Payı İhraç Tutarı (+)568.046.033 490.261.056Katılma Payı İade Tutarı (-)-892.907.935 -171.174.052TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 30.696.498 344.430.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 14.930.896 5.834.690Temettü Gelirleri17.000 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.826.435 2.583.798Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -5.913.886 5.486.943Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri76.576 930.455Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ14.937.021 14.835.886Yönetim Ücretleri8 -3.543.907 -1.301.053Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -90.462 -48.064MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.382 -9.622Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -27.885 -22.932Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -41.365 -16.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -95.128 -5.966ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.809.129 -1.403.758ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.127.892 13.432.128FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.127.892 13.432.128DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.127.892 13.432.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932827BIST