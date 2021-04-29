***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.862.373
Net Dönem Karı (Zararı)
15.281.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.514.770
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.832.313
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-99.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.583.409
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.460.965
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
967.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.428.210
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.694.330
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
2.831.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.880.864
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.415.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.535.067
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.018.491
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
99.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.117.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.117.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.117.895
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 44.011.619
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
46.129.514
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 967.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
967.245
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.162.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.281.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.415.931
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.535.067
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 45.162.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
2.831.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.347.618
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.583.409
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 99.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 168
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.862.200
Yönetim Ücretleri
8 -578.225
Saklama Ücretleri
8 -58.095
Denetim Ücretleri
8 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -11.104
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -920.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.580.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.281.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.281.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.281.405
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932829
BIST