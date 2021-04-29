***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.862.373Net Dönem Karı (Zararı)15.281.405NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.514.770Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.832.313Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-99.048Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.583.409İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.460.965Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler967.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.428.210FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.694.330Alınan TemettüAlınan Faiz2.831.957FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.880.864Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit58.415.931Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-28.535.067YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.018.491Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi99.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.117.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.117.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.117.895Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 44.011.619Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR46.129.514YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 967.245TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)967.245TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.162.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.281.405Katılma Payı İhraç Tutarı (+)58.415.931Katılma Payı İade Tutarı (-)-28.535.067TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 45.162.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri2.831.957Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.347.618Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.583.409Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 99.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 168ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.862.200Yönetim Ücretleri8 -578.225Saklama Ücretleri8 -58.095Denetim Ücretleri8 -10.385Kurul Ücretleri8 -11.104Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -920.044ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.580.795ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.281.405NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.281.405DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.281.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932829BIST