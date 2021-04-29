***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 20:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.786.109
Net Dönem Karı (Zararı)
5.216.530
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-638.727
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.874.100
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-241.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.477.299
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.116.606
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-96.720
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.055.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.075.182
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.538.803
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
1.752.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.490.028
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.247.658
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.757.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.703.919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
241.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.945.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.945.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.987.556
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.079.695
Takas Alacakları
96.720
Finansal Varlıklar
9 37.597.883
TOPLAM VARLIKLAR
48.761.854
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.055.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.055.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.706.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.216.530
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.247.658
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.757.630
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 47.706.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
1.752.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.998.949
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.477.299
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 241.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 101.364
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.617.634
Yönetim Ücretleri
8 -316.647
Saklama Ücretleri
8 -40.609
Denetim Ücretleri
8 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -6.203
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.617
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-401.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.216.530
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.216.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.216.530
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932833
BIST