***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.786.109Net Dönem Karı (Zararı)5.216.530NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-638.727Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.874.100Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-241.926Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.477.299İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.116.606Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-96.720Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.055.296İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-41.075.182FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.538.803Alınan TemettüAlınan Faiz1.752.694FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.490.028Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit49.247.658Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.757.630YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.703.919Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi241.926NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.945.845DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.945.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 8.987.556Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.079.695Takas Alacakları96.720Finansal Varlıklar9 37.597.883TOPLAM VARLIKLAR48.761.854YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.055.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.055.296TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.706.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.216.530Katılma Payı İhraç Tutarı (+)49.247.658Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.757.630TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 47.706.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.752.694Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.998.949Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -3.477.299Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 241.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 101.364ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.617.634Yönetim Ücretleri8 -316.647Saklama Ücretleri8 -40.609Denetim Ücretleri8 -10.386Kurul Ücretleri8 -6.203Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -13.642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.617ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-401.104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.216.530NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.216.530DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.216.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932833BIST