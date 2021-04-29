***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.135.368 -70.382.393Net Dönem Karı (Zararı)60.585.740 38.154.553NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.699.723 -33.409.498Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.635.232 -1.796.900Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-30.064.491 -31.612.598İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.134.926 -75.827.716Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.934.734 34.525Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.640.289 32.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-36.840.481 -75.894.885FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.248.909 -71.082.661Alınan Temettü11 2.652.704 1.586.022Alınan Faiz460.837 402.231Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.287.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 60.643.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 60.643.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.135.368 -9.738.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.135.368 -9.738.394DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.125.438 15.863.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 -9.930 6.125.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 25.365 6.157.932Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.579.204 2.060.314Ters Repo Alacakları5 72.035.284 13.514.891Takas Alacakları6 2.934.734 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 164.648.243 156.263.664TOPLAM VARLIKLAR242.222.830 177.996.801YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 3.616.250 4.129Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 104.008 75.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.720.258 79.969TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)238.502.572 177.916.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)177.916.832 79.118.280Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.585.740 38.154.553Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 60.643.999Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 238.502.572 177.916.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 460.837 402.231Temettü Gelirleri11 2.652.704 1.586.022Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 28.522.475 5.253.340Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 30.064.491 31.612.598Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.700.507 38.854.191Yönetim Ücretleri8 -738.652 -461.836Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -55.948 -40.975MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.386 -9.623Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -37.913 -26.395Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -260.742 -145.108Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.126 -15.701ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.114.767 -699.638ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.585.740 38.154.553NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.585.740 38.154.553DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.585.740 38.154.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932837BIST