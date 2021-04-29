***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.135.368 -70.382.393
Net Dönem Karı (Zararı)
60.585.740 38.154.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.699.723 -33.409.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.635.232 -1.796.900
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.064.491 -31.612.598
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.134.926 -75.827.716
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.934.734 34.525
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.640.289 32.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.840.481 -75.894.885
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.248.909 -71.082.661
Alınan Temettü
11 2.652.704 1.586.022
Alınan Faiz
460.837 402.231
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.287.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 60.643.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 60.643.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.135.368 -9.738.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.135.368 -9.738.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.125.438 15.863.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 -9.930 6.125.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 25.365 6.157.932
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.579.204 2.060.314
Ters Repo Alacakları
5 72.035.284 13.514.891
Takas Alacakları
6 2.934.734 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 164.648.243 156.263.664
TOPLAM VARLIKLAR
242.222.830 177.996.801
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 3.616.250 4.129
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 104.008 75.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.720.258 79.969
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
238.502.572 177.916.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
177.916.832 79.118.280
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.585.740 38.154.553
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 60.643.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 238.502.572 177.916.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 460.837 402.231
Temettü Gelirleri
11 2.652.704 1.586.022
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.522.475 5.253.340
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 30.064.491 31.612.598
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.700.507 38.854.191
Yönetim Ücretleri
8 -738.652 -461.836
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -55.948 -40.975
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -9.623
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -37.913 -26.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -260.742 -145.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.126 -15.701
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.114.767 -699.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.585.740 38.154.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.585.740 38.154.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.585.740 38.154.553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932837
BIST