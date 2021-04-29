***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.770.461 -31.604.621Net Dönem Karı (Zararı)9.253.766 1.901.071NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.707.407 -1.998.042Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.082.607 -85Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-63.222 -68.582Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.561.578 -1.929.375İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.141.892 -31.507.650Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler614.822 62.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.527.070 -31.569.790FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.688.251 -31.604.621Alınan Faiz2.082.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.141.315 31.828.145Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 31.972.990Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.141.315 -144.845YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)629.146 223.524Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi63.222 68.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)692.368 292.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ292.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 984.474 292.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 984.956 292.191Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 39.533.673 33.499.165Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR40.518.629 33.791.356YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 676.962 62.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)676.962 62.140TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.841.667 33.729.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)33.729.216 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.253.766 1.901.071Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 31.972.990Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.141.315 -144.845TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 39.841.667 33.729.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri2.082.210Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 819.365 7.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.561.578 1.929.375Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 63.222 68.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 47.035 2.168ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.573.410 2.007.549Yönetim Ücretleri8 -624.526 -83.313Saklama Ücretleri8 -54.872 -6.894Denetim Ücretleri8 -10.858 -7.680Kurul Ücretleri8 -7.890 -1.063Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.997 -493Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -617.501 -7.035ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.319.644 -106.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.253.766 1.901.071NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.253.766 1.901.071DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.253.766 1.901.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932846BIST