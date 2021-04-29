***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.770.461 -31.604.621
Net Dönem Karı (Zararı)
9.253.766 1.901.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.707.407 -1.998.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.082.607 -85
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-63.222 -68.582
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.561.578 -1.929.375
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.141.892 -31.507.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
614.822 62.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.527.070 -31.569.790
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.688.251 -31.604.621
Alınan Faiz
2.082.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.141.315 31.828.145
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 31.972.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.141.315 -144.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
629.146 223.524
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
63.222 68.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
692.368 292.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
292.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 984.474 292.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 984.956 292.191
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 39.533.673 33.499.165
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
40.518.629 33.791.356
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 676.962 62.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
676.962 62.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.841.667 33.729.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.729.216 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.253.766 1.901.071
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 31.972.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.141.315 -144.845
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 39.841.667 33.729.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
2.082.210
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 819.365 7.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.561.578 1.929.375
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 63.222 68.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 47.035 2.168
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.573.410 2.007.549
Yönetim Ücretleri
8 -624.526 -83.313
Saklama Ücretleri
8 -54.872 -6.894
Denetim Ücretleri
8 -10.858 -7.680
Kurul Ücretleri
8 -7.890 -1.063
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.997 -493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -617.501 -7.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.319.644 -106.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.253.766 1.901.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.253.766 1.901.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.253.766 1.901.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932846
BIST