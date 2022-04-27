***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.242.519 44.340.268Net Dönem Karı (Zararı)19.462.902 14.806.248NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.826.449 -12.527.011Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.303.024 -17.451.091Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.523.425 4.923.824İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.219.995 26.799.079Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-596.600 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.280 -56.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.633.675 26.855.940FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.583.542 29.078.316Alınan Faiz12 13.826.061 15.261.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.082.357 -44.095.347Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 106.734.333 305.488.871Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -108.816.690 -349.584.218YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)160.162 244.921Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-256NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)160.162 244.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 535.432 290.767DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 695.594 535.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 700.231 540.128Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 5.349.113 3.872.091Ters Repo Alacakları5 11.004.368 9.004.435Takas Alacakları6 596.600Finansal Varlıklar10 155.644.224 142.487.057TOPLAM VARLIKLAR173.294.536 155.903.711YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 461.142 450.862TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)461.142 450.862TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)172.833.394 155.452.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 155.452.849 184.741.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.462.902 14.806.248Katılma Payı İhraç Tutarı (+)106.734.333 305.488.871Katılma Payı İade Tutarı (-)-108.816.690 -349.584.218TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 172.833.394 155.452.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.826.061 15.261.952Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.579.620 10.222.057Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.523.425 -4.923.824Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 -256ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.929.106 20.559.929Yönetim Ücretleri8 -4.208.504 -5.482.538Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -96.453 -85.292MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.382Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -28.808 -35.511Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -106.903 -129.785Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.508 -10.173ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.466.204 -5.753.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.462.902 14.806.248NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.462.902 14.806.248DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.462.902 14.806.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024244BIST