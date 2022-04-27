***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 15:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.242.519 44.340.268
Net Dönem Karı (Zararı)
19.462.902 14.806.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.826.449 -12.527.011
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.303.024 -17.451.091
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.523.425 4.923.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.219.995 26.799.079
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-596.600 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.280 -56.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.633.675 26.855.940
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.583.542 29.078.316
Alınan Faiz
12 13.826.061 15.261.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.082.357 -44.095.347
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 106.734.333 305.488.871
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -108.816.690 -349.584.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.162 244.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.162 244.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 535.432 290.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 695.594 535.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 700.231 540.128
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 5.349.113 3.872.091
Ters Repo Alacakları
5 11.004.368 9.004.435
Takas Alacakları
6 596.600
Finansal Varlıklar
10 155.644.224 142.487.057
TOPLAM VARLIKLAR
173.294.536 155.903.711
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 461.142 450.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
461.142 450.862
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
172.833.394 155.452.849
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 155.452.849 184.741.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.462.902 14.806.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
106.734.333 305.488.871
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-108.816.690 -349.584.218
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 172.833.394 155.452.849
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.826.061 15.261.952
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.579.620 10.222.057
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.523.425 -4.923.824
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 -256
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.929.106 20.559.929
Yönetim Ücretleri
8 -4.208.504 -5.482.538
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -96.453 -85.292
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.382
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -28.808 -35.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -106.903 -129.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.508 -10.173
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.466.204 -5.753.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.462.902 14.806.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.462.902 14.806.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.462.902 14.806.248
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024244
BIST