***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 15:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.626.041 348.604.717
Net Dönem Karı (Zararı)
57.249.681 58.446.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.956.723 -21.567.159
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.651.786 -26.102.218
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
905
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.304.937 4.534.154
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
56.681.297 285.623.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-170.906 -310.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.852.203 285.933.208
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
92.974.255 322.502.499
Alınan Faiz
12 18.651.786 26.102.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.436.829 -348.593.220
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.080.320.647 7.598.522.767
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.179.757.476 -7.947.115.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.189.212 11.497
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.189.212 10.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.913 9.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 12.209.125 19.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 12.209.125 19.913
Ters Repo Alacakları
5 46.758.085 51.765.312
Finansal Varlıklar
10 333.355.813 382.895.852
TOPLAM VARLIKLAR
392.323.023 434.681.077
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 945.618 1.116.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
945.618 1.116.524
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
391.377.405 433.564.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 433.564.553 723.711.277
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
57.249.681 58.446.496
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.080.320.647 7.598.522.767
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.179.757.476 -7.947.115.987
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 391.377.405 433.564.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 18.651.786 26.102.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.480.571 56.104.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.304.937 -4.534.154
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 128.681 68.049
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.565.975 77.739.955
Yönetim Ücretleri
8 -9.802.719 -18.533.638
Saklama Ücretleri
8 -192.166 -279.626
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.384
Kurul Ücretleri
8 -77.227 -131.537
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -218.856 -326.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.300 -11.420
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.316.294 -19.293.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.249.681 58.446.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.249.681 58.446.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.249.681 58.446.496
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024245
BIST