***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.626.041 348.604.717Net Dönem Karı (Zararı)57.249.681 58.446.496NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.956.723 -21.567.159Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -18.651.786 -26.102.218Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler905Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.304.937 4.534.154İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER56.681.297 285.623.162Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-170.906 -310.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler56.852.203 285.933.208FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR92.974.255 322.502.499Alınan Faiz12 18.651.786 26.102.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.436.829 -348.593.220Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.080.320.647 7.598.522.767Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.179.757.476 -7.947.115.987YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.189.212 11.497Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-905NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.189.212 10.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.913 9.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 12.209.125 19.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 12.209.125 19.913Ters Repo Alacakları5 46.758.085 51.765.312Finansal Varlıklar10 333.355.813 382.895.852TOPLAM VARLIKLAR392.323.023 434.681.077YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 945.618 1.116.524TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)945.618 1.116.524TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)391.377.405 433.564.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 433.564.553 723.711.277Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)57.249.681 58.446.496Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.080.320.647 7.598.522.767Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.179.757.476 -7.947.115.987TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 391.377.405 433.564.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 18.651.786 26.102.218Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 46.480.571 56.104.747Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.304.937 -4.534.154Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-905Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 128.681 68.049ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.565.975 77.739.955Yönetim Ücretleri8 -9.802.719 -18.533.638Saklama Ücretleri8 -192.166 -279.626Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.384Kurul Ücretleri8 -77.227 -131.537Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -218.856 -326.854Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.300 -11.420ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.316.294 -19.293.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.249.681 58.446.496NET DÖNEM KARI (ZARARI)57.249.681 58.446.496DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)57.249.681 58.446.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024245BIST