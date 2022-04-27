***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI796.971 -18.321.590Net Dönem Karı (Zararı)57.195.485 34.160.523NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-63.314.100 -20.125.164Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -23.102.901 -12.804.237Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.296.556 -238.354Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-37.914.643 -7.082.573İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.077.665 -45.023.505Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-12.915 -24.760Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.431.208 19.456.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.366.458 -64.454.801FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.196.280 -30.988.146Alınan Faiz12 22.993.251 12.666.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.908 33.999.126Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit34.007.662Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-24.908 -8.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)772.063 15.677.536Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.296.556 238.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.068.619 15.915.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 16.235.260 319.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 19.303.879 16.235.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 19.554.539 16.376.271