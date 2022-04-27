***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
796.971 -18.321.590
Net Dönem Karı (Zararı)
57.195.485 34.160.523
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-63.314.100 -20.125.164
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.102.901 -12.804.237
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.296.556 -238.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.914.643 -7.082.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.077.665 -45.023.505
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.915 -24.760
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.431.208 19.456.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.366.458 -64.454.801
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.196.280 -30.988.146
Alınan Faiz
12 22.993.251 12.666.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.908 33.999.126
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.007.662
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-24.908 -8.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
772.063 15.677.536
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.296.556 238.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.068.619 15.915.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 16.235.260 319.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 19.303.879 16.235.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 19.554.539 16.376.271
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