***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 15:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.813.982 -68.556.639
Net Dönem Karı (Zararı)
53.591.747 34.162.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.274.537 -22.110.298
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.400.285 -1.219.454
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.874.252 -20.890.844
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.525.963 -81.822.811
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 8.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.861.531 2.906.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-129.664.432 -84.737.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-110.208.753 -69.770.189
Alınan Temettü
12 9.394.653 1.213.488
Alınan Faiz
12 118 62
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.421.612 250.736.092
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-243.116.677 -181.734.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-509.047 444.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-509.047 444.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 566.232 121.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 57.185 566.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 69.227 572.877
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 761 643
Ters Repo Alacakları
5 31.012.022 13.006.371
Finansal Varlıklar
10 251.064.716 116.531.684
TOPLAM VARLIKLAR
282.146.726 130.111.575
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
2.019.133
Diğer Borçlar
6 1.367.310 1.209.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.367.310 3.228.841
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
280.779.416 126.882.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 126.882.734 23.718.219
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.591.747 34.162.920
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
343.421.612 250.736.092
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-243.116.677 -181.734.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 280.779.416 126.882.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 118 62
Temettü Gelirleri
12 9.394.653 1.213.488
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.320.946 14.927.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 22.874.252 20.890.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.330
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.589.969 37.041.460
Yönetim Ücretleri
8 -7.505.852 -2.597.780
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -69.859 -36.817
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.388
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -44.795 -17.220
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -355.389 -207.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.301 -8.891
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.998.222 -2.878.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.591.747 34.162.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.591.747 34.162.920
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.591.747 34.162.920
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024247
BIST