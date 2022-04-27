***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.813.982 -68.556.639Net Dönem Karı (Zararı)53.591.747 34.162.920NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.274.537 -22.110.298Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.400.285 -1.219.454Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.874.252 -20.890.844İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-131.525.963 -81.822.811Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 8.847Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.861.531 2.906.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-129.664.432 -84.737.945FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-110.208.753 -69.770.189Alınan Temettü12 9.394.653 1.213.488Alınan Faiz12 118 62FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI343.421.612 250.736.092Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-243.116.677 -181.734.497YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-509.047 444.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-509.047 444.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 566.232 121.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 57.185 566.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 69.227 572.877Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 761 643Ters Repo Alacakları5 31.012.022 13.006.371Finansal Varlıklar10 251.064.716 116.531.684TOPLAM VARLIKLAR282.146.726 130.111.575YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları2.019.133Diğer Borçlar6 1.367.310 1.209.708TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.367.310 3.228.841TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)280.779.416 126.882.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 126.882.734 23.718.219Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)53.591.747 34.162.920Katılma Payı İhraç Tutarı (+)343.421.612 250.736.092Katılma Payı İade Tutarı (-)-243.116.677 -181.734.497TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 280.779.416 126.882.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 118 62Temettü Gelirleri12 9.394.653 1.213.488Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 29.320.946 14.927.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 22.874.252 20.890.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 9.330ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.589.969 37.041.460Yönetim Ücretleri8 -7.505.852 -2.597.780Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -69.859 -36.817MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.388Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -44.795 -17.220Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -355.389 -207.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.301 -8.891ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.998.222 -2.878.540ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.591.747 34.162.920NET DÖNEM KARI (ZARARI)53.591.747 34.162.920DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)53.591.747 34.162.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024247BIST