***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.598.537 73.094.197Net Dönem Karı (Zararı)67.759.490 36.262.735NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER98.134.130 -44.359.643Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.814.574 -30.629.190Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler189.394.850 153.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-82.446.146 -13.883.768İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-77.639.590 67.954.843Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler82.899 -686.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-77.722.489 68.641.029FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR88.254.030 59.857.935Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 18.344.507 13.236.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.071.573 -73.372.949Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit128.639.975 59.042.338Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-45.568.402 -132.415.287YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)189.670.110 -278.752Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-189.394.850 -153.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.260 -432.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 12.428 444.495DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 287.688 12.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 287.920 12.552Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 14.039.801 23.569.842Finansal Varlıklar10 286.046.023 125.877.388TOPLAM VARLIKLAR300.373.744 149.459.782YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 6.707Diğer Borçlar6 254.089 164.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)254.089 171.190TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)300.119.655 149.288.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 149.288.592 186.398.807Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)67.759.490 36.262.734Katılma Payı İhraç Tutarı (+)128.639.975 59.042.338Katılma Payı İade Tutarı (-)-45.568.402 -132.415.287TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 300.119.655 149.288.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 18.344.507 13.236.262Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 158.980.487 11.940.668Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 82.446.146 13.883.768Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-189.394.850 -153.315Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ70.376.290 38.907.385Yönetim Ücretleri8 -1.714.081 -1.551.341Saklama Ücretleri8 -108.516 -88.598Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.386Kurul Ücretleri8 -45.892 -36.609Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -649.774 -419.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -86.511 -538.064ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.616.800 -2.644.650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.759.490 36.262.735NET DÖNEM KARI (ZARARI)67.759.490 36.262.735DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)67.759.490 36.262.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024251BIST