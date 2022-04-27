***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.598.537 73.094.197
Net Dönem Karı (Zararı)
67.759.490 36.262.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
98.134.130 -44.359.643
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.814.574 -30.629.190
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
189.394.850 153.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-82.446.146 -13.883.768
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-77.639.590 67.954.843
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
82.899 -686.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.722.489 68.641.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
88.254.030 59.857.935
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 18.344.507 13.236.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.071.573 -73.372.949
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
128.639.975 59.042.338
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-45.568.402 -132.415.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.670.110 -278.752
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-189.394.850 -153.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.260 -432.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 12.428 444.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 287.688 12.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 287.920 12.552
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 14.039.801 23.569.842
Finansal Varlıklar
10 286.046.023 125.877.388
TOPLAM VARLIKLAR
300.373.744 149.459.782
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 6.707
Diğer Borçlar
6 254.089 164.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
254.089 171.190
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
300.119.655 149.288.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 149.288.592 186.398.807
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
67.759.490 36.262.734
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
128.639.975 59.042.338
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-45.568.402 -132.415.287
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 300.119.655 149.288.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 18.344.507 13.236.262
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 158.980.487 11.940.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 82.446.146 13.883.768
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-189.394.850 -153.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.376.290 38.907.385
Yönetim Ücretleri
8 -1.714.081 -1.551.341
Saklama Ücretleri
8 -108.516 -88.598
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -45.892 -36.609
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -649.774 -419.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -86.511 -538.064
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.616.800 -2.644.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.759.490 36.262.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
67.759.490 36.262.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
67.759.490 36.262.735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024251
BIST