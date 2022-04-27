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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-819.804.508 -500.651.714
Net Dönem Karı (Zararı)
2.288.536.095 646.919.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.204.365.475 -616.477.311
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -136.450.707 -15.223.129
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-81.317.198 -2.946.454
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.986.597.570 -598.307.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-921.526.293 -541.764.771
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.322.512 250.985.326
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.269.274 -248.121.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-901.473.055 -544.628.334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-837.355.673 -511.322.321
Alınan Temettü
12 13.957.575 8.872.234
Alınan Faiz
12 3.593.590 1.798.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
846.059.401 499.491.681
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.281.835.826 1.395.152.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.435.776.425 -895.660.763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.254.893 -1.160.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
81.317.198 2.946.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.572.091 1.786.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.348.612 2.562.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 111.920.703 4.348.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 113.349.838 4.415.540
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 136.001.169 18.463.834
Ters Repo Alacakları
290.118.724 141.066.783
Takas Alacakları
6 23.038.461 715.949
Finansal Varlıklar
10 4.432.024.770 1.693.006.086
TOPLAM VARLIKLAR
4.994.532.962 1.857.668.192
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 19.790.597 17.521.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.790.597 17.521.323
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.974.742.365 1.840.146.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.840.146.869 693.735.427
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.288.536.095 646.919.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.281.835.826 1.395.152.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.435.776.425 -895.660.763
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 4.974.742.365 1.840.146.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.593.590 1.798.373
Temettü Gelirleri
12 13.957.575 8.872.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 290.696.443 79.141.415
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.986.597.570 598.307.728
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
81.317.198 2.946.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 118 7
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.376.162.494 691.066.211
Yönetim Ücretleri
8 -83.728.294 -41.598.465
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -1.060.015 -614.861
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.385
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -596.936 -273.774
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.588.523 -1.114.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -640.604 -534.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-87.626.399 -44.146.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.288.536.095 646.919.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.288.536.095 646.919.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.288.536.095 646.919.761



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024260


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