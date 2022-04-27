***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-819.804.508 -500.651.714Net Dönem Karı (Zararı)2.288.536.095 646.919.761NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.204.365.475 -616.477.311Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -136.450.707 -15.223.129Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-81.317.198 -2.946.454Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.986.597.570 -598.307.728İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-921.526.293 -541.764.771Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-22.322.512 250.985.326Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.269.274 -248.121.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-901.473.055 -544.628.334FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-837.355.673 -511.322.321Alınan Temettü12 13.957.575 8.872.234Alınan Faiz12 3.593.590 1.798.373FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI846.059.401 499.491.681Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.281.835.826 1.395.152.444Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.435.776.425 -895.660.763YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.254.893 -1.160.033Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi81.317.198 2.946.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)107.572.091 1.786.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.348.612 2.562.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 111.920.703 4.348.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 113.349.838 4.415.540Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 136.001.169 18.463.834Ters Repo Alacakları290.118.724 141.066.783Takas Alacakları6 23.038.461 715.949Finansal Varlıklar10 4.432.024.770 1.693.006.086TOPLAM VARLIKLAR4.994.532.962 1.857.668.192YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 19.790.597 17.521.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.790.597 17.521.323TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.974.742.365 1.840.146.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.840.146.869 693.735.427Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.288.536.095 646.919.761Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.281.835.826 1.395.152.444Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.435.776.425 -895.660.763TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 4.974.742.365 1.840.146.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.593.590 1.798.373Temettü Gelirleri12 13.957.575 8.872.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 290.696.443 79.141.415Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.986.597.570 598.307.728Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri81.317.198 2.946.454Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 118 7ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.376.162.494 691.066.211Yönetim Ücretleri8 -83.728.294 -41.598.465Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -1.060.015 -614.861MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -12.027 -10.385Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -596.936 -273.774Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.588.523 -1.114.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -640.604 -534.278ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-87.626.399 -44.146.450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.288.536.095 646.919.761NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.288.536.095 646.919.761DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.288.536.095 646.919.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024260BIST