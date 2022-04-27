***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.899.789 316.176.269Net Dönem Karı (Zararı)6.924.803 11.127.892NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.398.248 -9.110.586Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.083.340 -14.947.896Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.464.474 -76.576Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.149.566 5.913.886İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-50.509.684 299.211.067Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler100.409 -397.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-50.610.093 299.608.762FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-50.983.129 301.228.373Alınan Temettü20.410 17.000Alınan Faiz12 5.062.930 14.930.896FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.899.774 -324.861.902Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit215.254.966 568.046.033Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-172.355.192 -892.907.935YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.000.015 -8.685.633Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.464.474 76.576NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.464.459 -8.609.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.631.761 10.240.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 4.096.220 1.631.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 4.096.221 1.631.761Finansal Varlıklar10 76.596.264 29.135.738TOPLAM VARLIKLAR80.692.485 30.767.499YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 171.410 71.001TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)171.410 71.001TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)80.521.075 30.696.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 30.696.498 344.430.508Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.924.803 11.127.892Katılma Payı İhraç Tutarı (+)215.254.966 568.046.033Katılma Payı İade Tutarı (-)-172.355.192 -892.907.935TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 80.521.075 30.696.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.062.930 14.930.896Temettü Gelirleri20.410 17.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 444.002 5.826.435Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.149.566 -5.913.886Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri5.464.474 76.576Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.842.251 14.937.021Yönetim Ücretleri8 -772.989 -3.543.907Saklama Ücretleri8 -74.938 -90.462Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.382Kurul Ücretleri8 -8.488 -27.885Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.781 -41.365Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -29.224 -95.128ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-917.448 -3.809.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.924.803 11.127.892NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.924.803 11.127.892DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.924.803 11.127.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024261BIST