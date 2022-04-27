***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.899.789 316.176.269
Net Dönem Karı (Zararı)
6.924.803 11.127.892
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.398.248 -9.110.586
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.083.340 -14.947.896
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.464.474 -76.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.149.566 5.913.886
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.509.684 299.211.067
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
100.409 -397.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.610.093 299.608.762
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.983.129 301.228.373
Alınan Temettü
20.410 17.000
Alınan Faiz
12 5.062.930 14.930.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.899.774 -324.861.902
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
215.254.966 568.046.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-172.355.192 -892.907.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.000.015 -8.685.633
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.464.474 76.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.464.459 -8.609.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.631.761 10.240.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.096.220 1.631.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 4.096.221 1.631.761
Finansal Varlıklar
10 76.596.264 29.135.738
TOPLAM VARLIKLAR
80.692.485 30.767.499
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 171.410 71.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
171.410 71.001
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.521.075 30.696.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 30.696.498 344.430.508
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.924.803 11.127.892
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
215.254.966 568.046.033
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-172.355.192 -892.907.935
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 80.521.075 30.696.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.062.930 14.930.896
Temettü Gelirleri
20.410 17.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 444.002 5.826.435
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.149.566 -5.913.886
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
5.464.474 76.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.842.251 14.937.021
Yönetim Ücretleri
8 -772.989 -3.543.907
Saklama Ücretleri
8 -74.938 -90.462
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.382
Kurul Ücretleri
8 -8.488 -27.885
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.781 -41.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -29.224 -95.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-917.448 -3.809.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.924.803 11.127.892
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.924.803 11.127.892
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.924.803 11.127.892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024261
BIST