***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.572.584 4.968.657
Net Dönem Karı (Zararı)
3.260.117 2.247.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.654.193 -1.677.679
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.594.762 -2.054.335
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-59.431 376.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.339.147 2.338.529
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.070.352 -2.104.380
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.734 -906.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.417.233 5.349.627
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.733.223 2.908.332
Alınan Temettü
104.698
Alınan Faiz
12 2.160.639 1.955.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
842.404 -5.479.418
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.867.471 92.972.816
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-47.025.067 -98.452.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-730.180 -510.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-730.180 -510.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 803.725 1.314.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 73.545 803.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 75.107 805.100
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 796.909 362.973
Ters Repo Alacakları
4.001.534 2.000.986
Takas Alacakları
6 122.338 2.192.690
Finansal Varlıklar
10 22.116.284 17.640.168
TOPLAM VARLIKLAR
27.112.172 23.001.917
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.286
Diğer Borçlar
6 54.891 45.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.891 47.157
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.057.281 22.954.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 22.954.760 26.186.696
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.260.117 2.247.482
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.867.471 92.972.816
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.025.067 -98.452.234
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 27.057.281 22.954.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.160.639 1.955.627
Temettü Gelirleri
12 104.698
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.466.540 1.151.392
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 59.431 -376.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 25.408
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.712.018 2.835.061
Yönetim Ücretleri
8 -321.054 -423.583
Saklama Ücretleri
8 -65.738 -53.468
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.384
Kurul Ücretleri
8 -4.307 -5.415
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.577 -83.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.197 -11.125
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.901 -587.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.260.117 2.247.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.260.117 2.247.482
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.260.117 2.247.482
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024263
BIST