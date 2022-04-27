***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.572.584 4.968.657Net Dönem Karı (Zararı)3.260.117 2.247.482NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.654.193 -1.677.679Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.594.762 -2.054.335Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-59.431 376.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.339.147 2.338.529Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.070.352 -2.104.380Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.734 -906.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.417.233 5.349.627FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.733.223 2.908.332Alınan Temettü104.698Alınan Faiz12 2.160.639 1.955.627FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI842.404 -5.479.418Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit47.867.471 92.972.816Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-47.025.067 -98.452.234YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-730.180 -510.761NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-730.180 -510.761DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 803.725 1.314.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 73.545 803.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 75.107 805.100Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 796.909 362.973Ters Repo Alacakları4.001.534 2.000.986Takas Alacakları6 122.338 2.192.690Finansal Varlıklar10 22.116.284 17.640.168TOPLAM VARLIKLAR27.112.172 23.001.917YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.286Diğer Borçlar6 54.891 45.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)54.891 47.157TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.057.281 22.954.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 22.954.760 26.186.696Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.260.117 2.247.482Katılma Payı İhraç Tutarı (+)47.867.471 92.972.816Katılma Payı İade Tutarı (-)-47.025.067 -98.452.234TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 27.057.281 22.954.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.160.639 1.955.627Temettü Gelirleri12 104.698Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.466.540 1.151.392Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 59.431 -376.656Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 25.408ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.712.018 2.835.061Yönetim Ücretleri8 -321.054 -423.583Saklama Ücretleri8 -65.738 -53.468Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.384Kurul Ücretleri8 -4.307 -5.415Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -35.577 -83.604Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.197 -11.125ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-451.901 -587.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.260.117 2.247.482NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.260.117 2.247.482DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.260.117 2.247.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024263BIST