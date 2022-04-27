***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.340.987 96.674.545
Net Dönem Karı (Zararı)
46.635.688 31.044.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-44.732.259 -14.101.418
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.197.613 -6.167.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-96.398 -537.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.438.248 -7.397.306
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-760.769 73.564.821
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-327.507 1.739.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-433.262 71.825.041
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.142.660 90.508.071
Alınan Faiz
3.198.327 6.166.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.136.433 -95.767.381
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.136.433 -95.767.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.204.554 907.164
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
96.398 537.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.300.952 1.444.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.612.332 168.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.913.284 1.612.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.913.358 1.613.122
Finansal Varlıklar
10 97.573.882 55.702.370
TOPLAM VARLIKLAR
100.487.240 57.315.492
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
1.426.727 0
Diğer Borçlar
6 106.106 1.860.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.532.833 1.860.340
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
98.954.407 55.455.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.455.152 120.177.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
46.635.688 31.044.668
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.136.433 -95.767.381
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 98.954.407 55.455.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.198.327 6.166.474
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.686.245 19.928.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 41.438.248 7.397.306
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
96.398 537.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.159
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.419.218 34.043.494
Yönetim Ücretleri
8 -667.382 -1.086.152
Saklama Ücretleri
8 -72.520 -58.480
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -20.511
Kurul Ücretleri
8 -14.634 -20.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.727 -4.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.240 -1.808.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-783.530 -2.998.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.635.688 31.044.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.635.688 31.044.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.635.688 31.044.668
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024265
BIST