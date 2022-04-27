***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.340.987 96.674.545Net Dönem Karı (Zararı)46.635.688 31.044.668NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-44.732.259 -14.101.418Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.197.613 -6.167.059Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-96.398 -537.053Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.438.248 -7.397.306İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-760.769 73.564.821Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-327.507 1.739.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-433.262 71.825.041FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.142.660 90.508.071Alınan Faiz3.198.327 6.166.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.136.433 -95.767.381Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.136.433 -95.767.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.204.554 907.164Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi96.398 537.053NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.300.952 1.444.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.612.332 168.115DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.913.284 1.612.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 2.913.358 1.613.122Finansal Varlıklar10 97.573.882 55.702.370TOPLAM VARLIKLAR100.487.240 57.315.492YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler1.426.727 0Diğer Borçlar6 106.106 1.860.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.532.833 1.860.340TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)98.954.407 55.455.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.455.152 120.177.865Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)46.635.688 31.044.668Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.136.433 -95.767.381TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 98.954.407 55.455.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.198.327 6.166.474Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.686.245 19.928.502Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 41.438.248 7.397.306Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri96.398 537.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 14.159ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.419.218 34.043.494Yönetim Ücretleri8 -667.382 -1.086.152Saklama Ücretleri8 -72.520 -58.480Denetim Ücretleri8 -12.027 -20.511Kurul Ücretleri8 -14.634 -20.740Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.727 -4.232Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.240 -1.808.711ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-783.530 -2.998.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.635.688 31.044.668NET DÖNEM KARI (ZARARI)46.635.688 31.044.668DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)46.635.688 31.044.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024265BIST