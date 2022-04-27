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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.167.639 -205.275.717
Net Dönem Karı (Zararı)
242.724.175 124.651.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-193.802.626 -82.552.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -108.877.012 -70.831.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.055.725 -911.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-81.869.889 -10.810.054
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-349.579.195 -314.246.253
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.761.990 -167.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 44,00 23.795.325 % 10,00  
SKBNK 1,21 245.463.824 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.518.631 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 115.040.528 % 9,97  
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Dolar 14,7955 14,8034 % -0,03  
Euro 15,5594 15,5740 % -0,34  
Sterlin 18,3362 18,4282 % -1,00  
Frank 15,1433 15,2345 % -0,49  
Riyal 3,9336 3,9533 % -0,06  
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17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 1,76  
Altın Gr. 896 896 -1,99  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 -0,25  
Gümüş Gr. 10,93 10,94 -0,17  
B. Petrol 105 105 -0,03  
Seans Raporu 17:21
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