***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.321.995
Net Dönem Karı (Zararı)
89.790.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-121.381.338
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.607.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.858.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-91.915.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-257.811.940
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.340.189
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.792.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-263.264.627
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-289.402.389
Alınan Faiz
12 1.080.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.698.903
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
577.168.554
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-300.469.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.623.092
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.858.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 235.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 243.080
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 16.519.128
Ters Repo Alacakları
19.007.805
Takas Alacakları
6 2.340.189
Finansal Varlıklar
10 336.172.466
TOPLAM VARLIKLAR
374.282.668
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 7.792.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.792.876
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
366.489.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
89.790.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
577.168.554
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-300.469.651
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 366.489.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.080.394
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -10.134.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 91.915.644
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11.858.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 189
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.719.697
Yönetim Ücretleri
8 -4.146.204
Saklama Ücretleri
8 -201.634
Denetim Ücretleri
8 -12.037
Kurul Ücretleri
8 -48.036
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -335.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -185.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.928.808
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.790.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
89.790.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
89.790.889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024267
BIST