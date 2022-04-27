***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-288.321.995Net Dönem Karı (Zararı)89.790.889NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-121.381.338Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -17.607.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-11.858.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-91.915.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-257.811.940Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.340.189Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.792.876İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-263.264.627FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-289.402.389Alınan Faiz12 1.080.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI276.698.903Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit577.168.554Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-300.469.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.623.092Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.858.294NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)235.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 235.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 243.080Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 16.519.128Ters Repo Alacakları19.007.805Takas Alacakları6 2.340.189Finansal Varlıklar10 336.172.466TOPLAM VARLIKLAR374.282.668YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 7.792.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.792.876TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)366.489.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)89.790.889Katılma Payı İhraç Tutarı (+)577.168.554Katılma Payı İade Tutarı (-)-300.469.651TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 366.489.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.080.394Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -10.134.824Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 91.915.644Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11.858.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 189ESAS FAALİYET GELİRLERİ94.719.697Yönetim Ücretleri8 -4.146.204Saklama Ücretleri8 -201.634Denetim Ücretleri8 -12.037Kurul Ücretleri8 -48.036Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -335.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -185.234ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.928.808ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.790.889NET DÖNEM KARI (ZARARI)89.790.889DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)89.790.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024267BIST