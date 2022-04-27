Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.321.995
Net Dönem Karı (Zararı)
89.790.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-121.381.338
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.607.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.858.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-91.915.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-257.811.940
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.340.189
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.792.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-263.264.627
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-289.402.389
Alınan Faiz
12 1.080.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.698.903
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
577.168.554
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-300.469.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.623.092
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.858.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 235.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 243.080
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 16.519.128
Ters Repo Alacakları
19.007.805
Takas Alacakları
6 2.340.189
Finansal Varlıklar
10 336.172.466
TOPLAM VARLIKLAR
374.282.668
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 7.792.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.792.876
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
366.489.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
89.790.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
577.168.554
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-300.469.651
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 366.489.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.080.394
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -10.134.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 91.915.644
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11.858.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 189
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.719.697
Yönetim Ücretleri
8 -4.146.204
Saklama Ücretleri
8 -201.634
Denetim Ücretleri
8 -12.037
Kurul Ücretleri
8 -48.036
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -335.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -185.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.928.808
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.790.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
89.790.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
89.790.889



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024267


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:252.442
Değişim :  -0,40% |  -9,83
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 246.304.907 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.519.387 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.795.325 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 115.040.528 % 9,97  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 14,7964 14,8057 % -0,02  
Euro 15,5538 15,5698 % -0,36  
Sterlin 18,3320 18,4240 % -1,02  
Frank 15,1399 15,2311 % -0,51  
Riyal 3,9319 3,9516 % -0,10  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 0,57  
Altın Gr. 897 897 -1,05  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,02 23,05 -0,27  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 -0,17  
B. Petrol 104 104 -0,50  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru