***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-169.660.749 -937.973.826Net Dönem Karı (Zararı)995.131.895 442.690.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-806.748.970 -441.258.393Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 8.188.337 -30.820.389Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-23.006.407 -5.634.313Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-791.930.900 -404.803.691İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-362.229.698 -942.771.261Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.084.016 -2.113.847Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.866.100 67.710.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-314.279.582 -1.008.368.152FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-173.846.773 -941.339.646Alınan Temettü29.059Alınan Faiz4.186.024 3.336.761FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.513.733 979.945.698Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.327.042.613 2.473.554.794Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.132.528.880 -1.493.609.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.852.984 41.971.872Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi23.006.407 5.634.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.859.391 47.606.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.680.661 74.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 95.540.052 47.680.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 96.238.875 47.803.043Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 14.392.762 27.343.564Ters Repo Alacakları6 32.013.145 2.000.945Takas Alacakları6 5.141.970 3.057.954Finansal Varlıklar10 3.305.784.005 2.229.585.723TOPLAM VARLIKLAR3.453.570.757 2.309.791.229YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 25.592.610 71.458.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11 25.592.610 71.458.710TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 3.427.978.147 2.238.332.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 2.238.332.519 815.696.813Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)995.131.895 442.690.008Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.327.042.613 2.473.554.794Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.132.528.880 -1.493.609.096TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 3.427.978.147 2.238.332.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri4.186.024 3.336.761Temettü Gelirleri29.059Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 207.026.972 55.429.047Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 791.930.900 404.803.691Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri23.006.407 5.634.313Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 37.077.123 25.319.735ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.063.227.426 494.552.606Yönetim Ücretleri8 -66.658.357 -50.502.567Saklama Ücretleri8 -318.386 -250.974Denetim Ücretleri8 -12.027 -10.386Kurul Ücretleri8 -475.120 -350.385Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -616.818 -583.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.823 -165.254ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-68.095.531 -51.862.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)995.131.895 442.690.008NET DÖNEM KARI (ZARARI)995.131.895 442.690.008DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)995.131.895 442.690.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024269BIST