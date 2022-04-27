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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.660.749 -937.973.826
Net Dönem Karı (Zararı)
995.131.895 442.690.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-806.748.970 -441.258.393
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 8.188.337 -30.820.389
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.006.407 -5.634.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-791.930.900 -404.803.691
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-362.229.698 -942.771.261
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.084.016 -2.113.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.866.100 67.710.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-314.279.582 -1.008.368.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-173.846.773 -941.339.646
Alınan Temettü
29.059
Alınan Faiz
4.186.024 3.336.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.513.733 979.945.698
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.327.042.613 2.473.554.794
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.132.528.880 -1.493.609.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.852.984 41.971.872
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.006.407 5.634.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.859.391 47.606.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.680.661 74.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 95.540.052 47.680.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 96.238.875 47.803.043
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14.392.762 27.343.564
Ters Repo Alacakları
6 32.013.145 2.000.945
Takas Alacakları
6 5.141.970 3.057.954
Finansal Varlıklar
10 3.305.784.005 2.229.585.723
TOPLAM VARLIKLAR
3.453.570.757 2.309.791.229
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 25.592.610 71.458.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11 25.592.610 71.458.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 3.427.978.147 2.238.332.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 2.238.332.519 815.696.813
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
995.131.895 442.690.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.327.042.613 2.473.554.794
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.132.528.880 -1.493.609.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.427.978.147 2.238.332.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
4.186.024 3.336.761
Temettü Gelirleri
29.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 207.026.972 55.429.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 791.930.900 404.803.691
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
23.006.407 5.634.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 37.077.123 25.319.735
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.063.227.426 494.552.606
Yönetim Ücretleri
8 -66.658.357 -50.502.567
Saklama Ücretleri
8 -318.386 -250.974
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -475.120 -350.385
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -616.818 -583.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.823 -165.254
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-68.095.531 -51.862.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
995.131.895 442.690.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
995.131.895 442.690.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
995.131.895 442.690.008



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024269


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