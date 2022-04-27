***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.403.231 -34.196.260Net Dönem Karı (Zararı)35.015.374 20.372.027NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER10.019.472 -12.050.096Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.149.609 -1.041.519Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.169.081 -11.008.577İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-110.201.190 -43.535.315Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler49.119 417.899Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.058.942 -1.788.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.191.367 -42.164.704FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-65.166.344 -35.213.384Alınan Temettü12 4.648.660 995.259Alınan Faiz12 114.453 21.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.961.513 32.979.315Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit150.200.182 98.678.307Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-90.238.669 -65.698.992YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-441.718 -1.216.945Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-441.718 -1.216.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 875.146 2.092.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 433.428 875.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 439.838 879.840Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 607.375 222.595Ters Repo Alacakları5 16.006.244 9.004.263Takas Alacakları6 1.309.070 1.281.543Diğer Alacaklar6 76.646Finansal Varlıklar10 168.789.163 81.768.858TOPLAM VARLIKLAR187.151.690 93.233.745YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 393 224.602Diğer Borçlar6 819.159 1.653.892TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)819.552 1.878.494TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)186.332.138 91.355.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 91.355.251 38.003.909Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.015.374 20.372.027Katılma Payı İhraç Tutarı (+)150.200.182 98.678.307Katılma Payı İade Tutarı (-)-90.238.669 -65.698.992TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 186.332.138 91.355.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 114.453 21.865Temettü Gelirleri12 4.648.660 995.259Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 50.030.183 10.621.433Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -15.169.081 11.008.577Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 9.806 269.967ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.634.021 22.917.101Yönetim Ücretleri8 -3.835.026 -2.056.994Saklama Ücretleri8 -49.813 -33.392Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.382Kurul Ücretleri8 -23.837 -13.424Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -687.643 -421.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.300 -8.887ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.618.647 -2.545.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.015.374 20.372.027NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.015.374 20.372.027DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.015.374 20.372.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024270BIST