***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.403.231 -34.196.260
Net Dönem Karı (Zararı)
35.015.374 20.372.027
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.019.472 -12.050.096
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.149.609 -1.041.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.169.081 -11.008.577
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-110.201.190 -43.535.315
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
49.119 417.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.058.942 -1.788.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.191.367 -42.164.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-65.166.344 -35.213.384
Alınan Temettü
12 4.648.660 995.259
Alınan Faiz
12 114.453 21.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.961.513 32.979.315
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
150.200.182 98.678.307
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-90.238.669 -65.698.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-441.718 -1.216.945
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-441.718 -1.216.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 875.146 2.092.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 433.428 875.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 439.838 879.840
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 607.375 222.595
Ters Repo Alacakları
5 16.006.244 9.004.263
Takas Alacakları
6 1.309.070 1.281.543
Diğer Alacaklar
6 76.646
Finansal Varlıklar
10 168.789.163 81.768.858
TOPLAM VARLIKLAR
187.151.690 93.233.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 393 224.602
Diğer Borçlar
6 819.159 1.653.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
819.552 1.878.494
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
186.332.138 91.355.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 91.355.251 38.003.909
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.015.374 20.372.027
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
150.200.182 98.678.307
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-90.238.669 -65.698.992
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 186.332.138 91.355.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 114.453 21.865
Temettü Gelirleri
12 4.648.660 995.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 50.030.183 10.621.433
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -15.169.081 11.008.577
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.806 269.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.634.021 22.917.101
Yönetim Ücretleri
8 -3.835.026 -2.056.994
Saklama Ücretleri
8 -49.813 -33.392
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.382
Kurul Ücretleri
8 -23.837 -13.424
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -687.643 -421.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.300 -8.887
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.618.647 -2.545.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.015.374 20.372.027
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.015.374 20.372.027
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.015.374 20.372.027
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024270
BIST