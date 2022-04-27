***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-409.888.738 0Net Dönem Karı (Zararı)222.378.034NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-217.066.865 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -22.349.221Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.052.161Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-192.665.483İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-437.548.946 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler623.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-438.172.414FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-432.237.777 0Alınan Faiz12 22.349.039FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI425.003.670 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit439.595.563Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.591.893YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.114.932 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.052.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.167.093 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 17.167.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 17.167.275Finansal Varlıklar10 630.837.897TOPLAM VARLIKLAR648.005.172YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 623.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)623.468TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)647.381.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)222.378.034Katılma Payı İhraç Tutarı (+)439.595.563Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.591.893TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 647.381.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 22.349.039Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 192.665.483Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri2.052.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.016ESAS FAALİYET GELİRLERİ225.039.473Yönetim Ücretleri8 -2.474.433Saklama Ücretleri8 -101.846Denetim Ücretleri8 -12.181Kurul Ücretleri8 -63.127Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.661.439ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)222.378.034NET DÖNEM KARI (ZARARI)222.378.034DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 222.378.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024274BIST