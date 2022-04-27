***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-409.888.738 0
Net Dönem Karı (Zararı)
222.378.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-217.066.865 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.349.221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.052.161
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-192.665.483
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-437.548.946 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
623.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-438.172.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-432.237.777 0
Alınan Faiz
12 22.349.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
425.003.670 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
439.595.563
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.591.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.114.932 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.052.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.167.093 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 17.167.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 17.167.275
Finansal Varlıklar
10 630.837.897
TOPLAM VARLIKLAR
648.005.172
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 623.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
623.468
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
647.381.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
222.378.034
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
439.595.563
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.591.893
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 647.381.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 22.349.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 192.665.483
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.052.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.016
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
225.039.473
Yönetim Ücretleri
8 -2.474.433
Saklama Ücretleri
8 -101.846
Denetim Ücretleri
8 -12.181
Kurul Ücretleri
8 -63.127
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.661.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.378.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
222.378.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 222.378.034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024274
BIST