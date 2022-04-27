***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.576.494 22.166.122Net Dönem Karı (Zararı)133.112.928 74.552.122NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-65.569.846 -55.277.474Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -54.262.298 -53.586.835Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 569Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.307.548 -1.691.208İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-99.592.709 -40.854.399Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler178.796 195.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-99.771.505 -41.050.058FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.049.627 -21.579.751Alınan Faiz12 59.626.121 43.745.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.845.738 -6.523.045Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit480.215.138 710.725.599Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-523.060.876 -717.248.644YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.269.244 15.643.077Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -569NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.269.244 15.642.508DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 15.963.001 320.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 693.757 15.963.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 727.791 16.048.686Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 6.472.158 11.784.330Ters Repo Alacakları5 85.033.754 63.031.045Finansal Varlıklar10 737.131.704 648.055.360TOPLAM VARLIKLAR829.365.407 738.919.421YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.420.804 1.242.008TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.420.804 1.242.008TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)827.944.603 737.677.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 737.677.413 669.648.336Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)133.112.928 74.552.122Katılma Payı İhraç Tutarı (+)480.215.138 710.725.599Katılma Payı İade Tutarı (-)-523.060.876 -717.248.644TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 827.944.603 737.677.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 59.626.121 43.745.873Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 76.635.967 43.504.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.307.548 1.691.208Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 849.473 583.963ESAS FAALİYET GELİRLERİ148.419.109 89.524.988Yönetim Ücretleri8 -14.452.078 -14.085.885Saklama Ücretleri8 -335.950 -308.083Denetim Ücretleri8 -12.027 -10.384Kurul Ücretleri8 -159.756 -149.973Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -333.450 -409.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -12.920 -8.949ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.306.181 -14.972.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.112.928 74.552.122NET DÖNEM KARI (ZARARI)133.112.928 74.552.122DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)133.112.928 74.552.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024276BIST