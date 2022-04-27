***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.576.494 22.166.122
Net Dönem Karı (Zararı)
133.112.928 74.552.122
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-65.569.846 -55.277.474
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -54.262.298 -53.586.835
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.307.548 -1.691.208
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-99.592.709 -40.854.399
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
178.796 195.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-99.771.505 -41.050.058
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.049.627 -21.579.751
Alınan Faiz
12 59.626.121 43.745.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.845.738 -6.523.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
480.215.138 710.725.599
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-523.060.876 -717.248.644
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.269.244 15.643.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.269.244 15.642.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 15.963.001 320.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 693.757 15.963.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 727.791 16.048.686
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 6.472.158 11.784.330
Ters Repo Alacakları
5 85.033.754 63.031.045
Finansal Varlıklar
10 737.131.704 648.055.360
TOPLAM VARLIKLAR
829.365.407 738.919.421
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.420.804 1.242.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.420.804 1.242.008
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
827.944.603 737.677.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 737.677.413 669.648.336
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
133.112.928 74.552.122
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
480.215.138 710.725.599
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-523.060.876 -717.248.644
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 827.944.603 737.677.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 59.626.121 43.745.873
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 76.635.967 43.504.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.307.548 1.691.208
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 849.473 583.963
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
148.419.109 89.524.988
Yönetim Ücretleri
8 -14.452.078 -14.085.885
Saklama Ücretleri
8 -335.950 -308.083
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.384
Kurul Ücretleri
8 -159.756 -149.973
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -333.450 -409.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -12.920 -8.949
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.306.181 -14.972.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.112.928 74.552.122
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
133.112.928 74.552.122
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
133.112.928 74.552.122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024276
BIST