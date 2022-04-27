***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-330.221.507 -351.229.088Net Dönem Karı (Zararı)1.701.752.704 613.516.252NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.299.607.410 -517.807.703Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -129.697.115 -176.914.890Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-130.452.250 -38.309.184Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.039.458.045 -302.583.629İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-900.473.209 -595.978.806Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler133.240.861 13.227.297İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.033.714.070 -609.206.103FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-498.327.915 -500.270.257Alınan Temettü12 171.549 0Alınan Faiz12 167.934.859 149.041.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.241.986 313.158.077Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.908.214.251 1.663.661.948Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.584.972.265 -1.350.503.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.979.521 -38.071.011Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi130.452.250 38.309.184NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.472.729 238.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ251.160 12.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 123.723.889 251.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 125.414.726 259.308Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 606.952 40.698.933Ters Repo Alacakları5 159.063.016 17.008.029Finansal Varlıklar10 4.563.874.047 2.632.756.920TOPLAM VARLIKLAR4.848.958.741 2.690.723.190YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 151.654.364 18.413.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)151.654.364 18.413.503TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.697.304.377 2.672.309.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 2.672.309.687 1.745.635.358Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.701.752.704 613.516.252Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.908.214.251 1.663.661.948Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.584.972.265 -1.350.503.871TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 4.697.304.377 2.672.309.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 167.934.859 149.041.169Temettü Gelirleri12 171.549Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 458.240.604 200.439.741Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.039.458.045 302.583.629Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri130.452.250 38.309.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 792.844 545.033ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.797.050.151 690.918.756Yönetim Ücretleri8 -92.228.043 -70.559.778Saklama Ücretleri8 -535.403 -406.917Denetim Ücretleri8 -12.027 -10.388Kurul Ücretleri8 -671.327 -477.800Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.378.875 -1.268.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -471.772 -4.678.874ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-95.297.447 -77.402.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.701.752.704 613.516.252NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.701.752.704 613.516.252DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.701.752.704 613.516.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024277BIST