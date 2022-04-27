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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-330.221.507 -351.229.088
Net Dönem Karı (Zararı)
1.701.752.704 613.516.252
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.299.607.410 -517.807.703
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -129.697.115 -176.914.890
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-130.452.250 -38.309.184
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.458.045 -302.583.629
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-900.473.209 -595.978.806
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
133.240.861 13.227.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.033.714.070 -609.206.103
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-498.327.915 -500.270.257
Alınan Temettü
12 171.549 0
Alınan Faiz
12 167.934.859 149.041.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.241.986 313.158.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.908.214.251 1.663.661.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.584.972.265 -1.350.503.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.979.521 -38.071.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
130.452.250 38.309.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.472.729 238.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.160 12.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 123.723.889 251.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 125.414.726 259.308
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 606.952 40.698.933
Ters Repo Alacakları
5 159.063.016 17.008.029
Finansal Varlıklar
10 4.563.874.047 2.632.756.920
TOPLAM VARLIKLAR
4.848.958.741 2.690.723.190
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 151.654.364 18.413.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
151.654.364 18.413.503
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.697.304.377 2.672.309.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 2.672.309.687 1.745.635.358
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.701.752.704 613.516.252
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.908.214.251 1.663.661.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.584.972.265 -1.350.503.871
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 4.697.304.377 2.672.309.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 167.934.859 149.041.169
Temettü Gelirleri
12 171.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 458.240.604 200.439.741
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.039.458.045 302.583.629
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
130.452.250 38.309.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 792.844 545.033
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.797.050.151 690.918.756
Yönetim Ücretleri
8 -92.228.043 -70.559.778
Saklama Ücretleri
8 -535.403 -406.917
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.388
Kurul Ücretleri
8 -671.327 -477.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.378.875 -1.268.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -471.772 -4.678.874
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-95.297.447 -77.402.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.701.752.704 613.516.252
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.701.752.704 613.516.252
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.701.752.704 613.516.252



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024277


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