***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.193.810 -199.686.786Net Dönem Karı (Zararı)18.736.931 33.828.216NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER26.026.076 -30.824.215Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.759.738 -2.918.723Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.785.814 -27.905.492İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER14.664.141 -205.594.181Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.094.359 19.110Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.741.790 20.829.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.500.290 -226.442.674FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR59.427.148 -202.590.180Alınan Temettü12 5.766.662 2.903.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.947.547 199.633.379Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit234.471.339 370.689.904Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-299.418.886 -171.056.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.263 -53.407NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.263 -53.407DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 519.520 572.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 765.783 519.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 774.514 535.175Ters Repo Alacakları22.008.440 32.015.395Takas Alacakları6 1.094.361Diğer Alacaklar6 2Finansal Varlıklar10 184.737.716 241.016.865TOPLAM VARLIKLAR208.615.031 273.567.437YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları328 19.629.817Diğer Borçlar6 2.195.783 1.308.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.196.111 20.937.901TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)206.418.920 252.629.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 252.629.536 19.167.941Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.736.931 33.828.216Katılma Payı İhraç Tutarı (+)234.471.339 370.689.904Katılma Payı İade Tutarı (-)-299.418.886 -171.056.525TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 206.418.920 252.629.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 5.766.662 2.903.394Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 48.304.062 6.953.748Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -31.785.814 27.905.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 140.239 85.124ESAS FAALİYET GELİRLERİ22 37.847.758Yönetim Ücretleri8 -3.091.129 -3.537.574Saklama Ücretleri8 -60.811 -78.370Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.381Kurul Ücretleri8 -28.296 -38.480Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -487.804 -338.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.152 -16.332ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.688.218 -4.019.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.736.931 33.828.216NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.736.931 33.828.216DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.736.931 33.828.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024279BIST