***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.193.810 -199.686.786
Net Dönem Karı (Zararı)
18.736.931 33.828.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
26.026.076 -30.824.215
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.759.738 -2.918.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.785.814 -27.905.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.664.141 -205.594.181
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.094.359 19.110
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.741.790 20.829.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.500.290 -226.442.674
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.427.148 -202.590.180
Alınan Temettü
12 5.766.662 2.903.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.947.547 199.633.379
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
234.471.339 370.689.904
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-299.418.886 -171.056.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.263 -53.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.263 -53.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 519.520 572.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 765.783 519.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 774.514 535.175
Ters Repo Alacakları
22.008.440 32.015.395
Takas Alacakları
6 1.094.361
Diğer Alacaklar
6 2
Finansal Varlıklar
10 184.737.716 241.016.865
TOPLAM VARLIKLAR
208.615.031 273.567.437
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
328 19.629.817
Diğer Borçlar
6 2.195.783 1.308.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.196.111 20.937.901
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
206.418.920 252.629.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 252.629.536 19.167.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.736.931 33.828.216
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
234.471.339 370.689.904
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-299.418.886 -171.056.525
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 206.418.920 252.629.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 5.766.662 2.903.394
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 48.304.062 6.953.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -31.785.814 27.905.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 140.239 85.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 37.847.758
Yönetim Ücretleri
8 -3.091.129 -3.537.574
Saklama Ücretleri
8 -60.811 -78.370
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.381
Kurul Ücretleri
8 -28.296 -38.480
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -487.804 -338.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.152 -16.332
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.688.218 -4.019.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.736.931 33.828.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.736.931 33.828.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.736.931 33.828.216
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024279
BIST