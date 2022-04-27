Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.193.810 -199.686.786
Net Dönem Karı (Zararı)
18.736.931 33.828.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
26.026.076 -30.824.215
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.759.738 -2.918.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.785.814 -27.905.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.664.141 -205.594.181
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.094.359 19.110
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.741.790 20.829.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.500.290 -226.442.674
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.427.148 -202.590.180
Alınan Temettü
12 5.766.662 2.903.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.947.547 199.633.379
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
234.471.339 370.689.904
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-299.418.886 -171.056.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.263 -53.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.263 -53.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 519.520 572.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 765.783 519.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 774.514 535.175
Ters Repo Alacakları
22.008.440 32.015.395
Takas Alacakları
6 1.094.361
Diğer Alacaklar
6 2
Finansal Varlıklar
10 184.737.716 241.016.865
TOPLAM VARLIKLAR
208.615.031 273.567.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
328 19.629.817
Diğer Borçlar
6 2.195.783 1.308.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.196.111 20.937.901
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
206.418.920 252.629.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 252.629.536 19.167.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.736.931 33.828.216
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
234.471.339 370.689.904
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-299.418.886 -171.056.525
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 206.418.920 252.629.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 5.766.662 2.903.394
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 48.304.062 6.953.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -31.785.814 27.905.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 140.239 85.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 37.847.758
Yönetim Ücretleri
8 -3.091.129 -3.537.574
Saklama Ücretleri
8 -60.811 -78.370
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.381
Kurul Ücretleri
8 -28.296 -38.480
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -487.804 -338.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.152 -16.332
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.688.218 -4.019.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.736.931 33.828.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.736.931 33.828.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.736.931 33.828.216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024279


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:292.437
Değişim :  -0,60% |  -14,59
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.519.639 % 10,00  
SKBNK 1,21 246.309.998 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.795.501 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.818.113 % 9,97  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Dolar 14,7968 14,8062 % -0,01  
Euro 15,5585 15,5728 % -0,34  
Sterlin 18,3301 18,4220 % -1,03  
Frank 15,1411 15,2323 % -0,51  
Riyal 3,9318 3,9515 % -0,10  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.888 1,38  
Altın Gr. 896 896 -1,99  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,26  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 -0,17  
B. Petrol 105 105 -0,07  
Seans Raporu 17:28
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru