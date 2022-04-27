***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-813.763.436 -148.906.305Net Dönem Karı (Zararı)654.472.340 400.240.457NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-370.853.304 -314.570.255Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -62.498.440 -25.176.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-308.354.864 -289.393.810İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.159.827.532 -259.739.828Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler20.036.906 -52.880.463Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.050.205 25.514.782İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.160.814.233 -232.374.147FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-876.208.496 -174.069.626Alınan Temettü12 57.629.858 20.755.812Alınan Faiz12 4.815.202 4.407.509FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI814.461.656 133.759.129Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 1.581.218.451 656.423.067Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -766.756.795 -522.663.938YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)698.220 -15.147.176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)698.220 -15.147.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 179.859 15.327.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 878.079 179.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Refera 953.845 201.830Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 2.905 3.320Ters Repo Alacakları5 194.075.409 46.021.875Takas Alacakları6 32.843.557 52.880.463Finansal Varlıklar10 2.554.859.824 1.233.744.261TOPLAM VARLIKLAR2.782.735.540 1.332.851.749YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 2.693.702 22.999.351Diğer Borçlar6 9.782.415 8.526.971TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.476.117 31.526.322TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.770.259.423 1.301.325.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.301.325.427 767.325.841Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)654.472.340 400.240.457Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.581.218.451 656.423.067Katılma Payı İade Tutarı (-)-766.756.795 -522.663.938TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 2.770.259.423 1.301.325.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.815.202 4.407.509Temettü Gelirleri12 57.629.858 20.755.812Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 345.928.091 116.538.071Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 308.354.864 289.393.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ716.728.018 431.095.202Yönetim Ücretleri8 -60.021.704 -29.734.051Saklama Ücretleri8 -235.506 -138.788Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.384Kurul Ücretleri8 -367.202 -178.113Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.608.936 -784.520Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.304 -8.889ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-62.255.678 -30.854.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)654.472.340 400.240.457NET DÖNEM KARI (ZARARI)654.472.340 400.240.457DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)654.472.340 400.240.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024284BIST