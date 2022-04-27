***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-813.763.436 -148.906.305
Net Dönem Karı (Zararı)
654.472.340 400.240.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-370.853.304 -314.570.255
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -62.498.440 -25.176.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-308.354.864 -289.393.810
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.159.827.532 -259.739.828
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
20.036.906 -52.880.463
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.050.205 25.514.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.160.814.233 -232.374.147
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-876.208.496 -174.069.626
Alınan Temettü
12 57.629.858 20.755.812
Alınan Faiz
12 4.815.202 4.407.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
814.461.656 133.759.129
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 1.581.218.451 656.423.067
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -766.756.795 -522.663.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
698.220 -15.147.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
698.220 -15.147.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 179.859 15.327.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 878.079 179.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Refera 953.845 201.830
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.905 3.320
Ters Repo Alacakları
5 194.075.409 46.021.875
Takas Alacakları
6 32.843.557 52.880.463
Finansal Varlıklar
10 2.554.859.824 1.233.744.261
TOPLAM VARLIKLAR
2.782.735.540 1.332.851.749
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 2.693.702 22.999.351
Diğer Borçlar
6 9.782.415 8.526.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.476.117 31.526.322
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.770.259.423 1.301.325.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.301.325.427 767.325.841
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
654.472.340 400.240.457
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.581.218.451 656.423.067
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-766.756.795 -522.663.938
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 2.770.259.423 1.301.325.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.815.202 4.407.509
Temettü Gelirleri
12 57.629.858 20.755.812
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 345.928.091 116.538.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 308.354.864 289.393.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
716.728.018 431.095.202
Yönetim Ücretleri
8 -60.021.704 -29.734.051
Saklama Ücretleri
8 -235.506 -138.788
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.384
Kurul Ücretleri
8 -367.202 -178.113
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.608.936 -784.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.304 -8.889
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-62.255.678 -30.854.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
654.472.340 400.240.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
654.472.340 400.240.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
654.472.340 400.240.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024284
BIST