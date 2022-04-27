***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.871.538 -50.064.874Net Dönem Karı (Zararı)637.963.207 301.201.758NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-539.876.404 -258.617.552Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.356.939 -8.608.812Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.271.927 -2.203.293Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-520.247.538 -247.805.447İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-227.853.912 -96.777.574Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.277.702 -737.384Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.080 11.533.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-226.583.290 -107.573.219FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-129.767.109 -54.193.368Alınan Temettü12 10.478 197.184Alınan Faiz6.885.093 3.931.310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.133.297 94.804.619Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.161.583.897 709.414.757Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.008.450.600 -614.610.138YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.261.759 44.739.745Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.271.927 2.203.293NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.533.686 46.943.038DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.166.819 223.781DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 89.700.505 47.166.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 90.710.182 47.528.155Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri3.962.532 4.149.505Ters Repo Alacakları24.009.859 102.048.171Takas Alacakları6 2.969.268 1.691.566Finansal Varlıklar10 2.005.717.055 1.180.847.915TOPLAM VARLIKLAR2.127.368.896 1.336.265.312YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 15.124.246 15.117.166TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.124.246 15.117.166TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.112.244.650 1.321.148.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 1.321.148.146 925.141.769Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)637.963.207 301.201.758Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.161.583.897 709.414.757Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.008.450.600 -614.610.138TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 2.112.244.650 1.321.148.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.885.093 3.931.310Temettü Gelirleri12 10.478 197.184Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 121.756.298 64.522.844Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 520.247.538 247.805.447Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12.271.927 2.203.293Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 24.086.671 16.214.041ESAS FAALİYET GELİRLERİ685.258.005 334.874.119Yönetim Ücretleri8 -46.404.499 -33.030.233Saklama Ücretleri8 -251.278 -199.277Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.385Kurul Ücretleri8 -325.580 -224.172Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -289.108 -196.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -12.305 -12.165ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-47.294.798 -33.672.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)637.963.207 301.201.758NET DÖNEM KARI (ZARARI)637.963.207 301.201.758DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)637.963.207 301.201.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024299BIST