***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.871.538 -50.064.874
Net Dönem Karı (Zararı)
637.963.207 301.201.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-539.876.404 -258.617.552
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.356.939 -8.608.812
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.271.927 -2.203.293
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-520.247.538 -247.805.447
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-227.853.912 -96.777.574
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.277.702 -737.384
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.080 11.533.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-226.583.290 -107.573.219
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-129.767.109 -54.193.368
Alınan Temettü
12 10.478 197.184
Alınan Faiz
6.885.093 3.931.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.133.297 94.804.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.161.583.897 709.414.757
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.008.450.600 -614.610.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.261.759 44.739.745
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.271.927 2.203.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.533.686 46.943.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.166.819 223.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 89.700.505 47.166.819
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 90.710.182 47.528.155
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
3.962.532 4.149.505
Ters Repo Alacakları
24.009.859 102.048.171
Takas Alacakları
6 2.969.268 1.691.566
Finansal Varlıklar
10 2.005.717.055 1.180.847.915
TOPLAM VARLIKLAR
2.127.368.896 1.336.265.312
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 15.124.246 15.117.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.124.246 15.117.166
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.112.244.650 1.321.148.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.321.148.146 925.141.769
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
637.963.207 301.201.758
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.161.583.897 709.414.757
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.008.450.600 -614.610.138
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 2.112.244.650 1.321.148.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.885.093 3.931.310
Temettü Gelirleri
12 10.478 197.184
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 121.756.298 64.522.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 520.247.538 247.805.447
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12.271.927 2.203.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 24.086.671 16.214.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
685.258.005 334.874.119
Yönetim Ücretleri
8 -46.404.499 -33.030.233
Saklama Ücretleri
8 -251.278 -199.277
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -325.580 -224.172
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -289.108 -196.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -12.305 -12.165
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.294.798 -33.672.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
637.963.207 301.201.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
637.963.207 301.201.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
637.963.207 301.201.758
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024299
BIST