***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.365.317 -26.717.875Net Dönem Karı (Zararı)440.428.428 137.902.209NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-378.883.712 -84.273.990Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -47.603.800 -33.294.655Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.957.212 -1.583.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-324.322.700 -49.396.052İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.797.598 -109.378.156Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.492.952 -100.162Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.862.098 99.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.166.744 -109.377.357FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR48.747.118 -55.749.937Alınan Faiz12 38.618.199 29.032.062FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.418.322 27.145.706Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit93.523.259 274.401.718Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-189.941.581 -247.256.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.053.005 427.831Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.957.212 1.583.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.095.793 2.011.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.444.128 433.014DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 348.335 2.444.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 352.959 2.446.795Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 14.461.927 5.478.283Ters Repo Alacakları5 11.004.519 5.002.361Takas Alacakları10.593.114 100.162Finansal Varlıklar10 905.199.890 569.712.604TOPLAM VARLIKLAR941.612.409 582.740.205YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları18.223Diğer Borçlar6 15.156.173 312.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.174.396 312.298TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)926.438.013 582.427.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 582.427.907 417.379.992Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)440.428.428 137.902.209Katılma Payı İhraç Tutarı (+)93.523.259 274.401.718Katılma Payı İade Tutarı (-)-189.941.581 -247.256.012TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 926.438.013 582.427.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 38.618.199 29.032.062Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 74.775.400 61.436.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 324.322.700 49.396.052Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri6.957.212 1.583.283Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ444.673.513 141.448.374Yönetim Ücretleri8 -3.375.324 -2.543.866Saklama Ücretleri8 -200.914 -156.441Denetim Ücretleri8 -12.027 -10.383Kurul Ücretleri8 -144.465 -100.544Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-378.348 -166.087Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -134.007 -568.844ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.245.085 -3.546.165ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)440.428.428 137.902.209NET DÖNEM KARI (ZARARI)440.428.428 137.902.209DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)440.428.428 137.902.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024300BIST