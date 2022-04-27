***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.365.317 -26.717.875
Net Dönem Karı (Zararı)
440.428.428 137.902.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-378.883.712 -84.273.990
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -47.603.800 -33.294.655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.957.212 -1.583.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-324.322.700 -49.396.052
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.797.598 -109.378.156
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.492.952 -100.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.862.098 99.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.166.744 -109.377.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
48.747.118 -55.749.937
Alınan Faiz
12 38.618.199 29.032.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.418.322 27.145.706
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
93.523.259 274.401.718
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-189.941.581 -247.256.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.053.005 427.831
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.957.212 1.583.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.095.793 2.011.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.444.128 433.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 348.335 2.444.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 352.959 2.446.795
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 14.461.927 5.478.283
Ters Repo Alacakları
5 11.004.519 5.002.361
Takas Alacakları
10.593.114 100.162
Finansal Varlıklar
10 905.199.890 569.712.604
TOPLAM VARLIKLAR
941.612.409 582.740.205
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
18.223
Diğer Borçlar
6 15.156.173 312.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.174.396 312.298
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
926.438.013 582.427.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 582.427.907 417.379.992
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
440.428.428 137.902.209
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
93.523.259 274.401.718
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-189.941.581 -247.256.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 926.438.013 582.427.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 38.618.199 29.032.062
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 74.775.400 61.436.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 324.322.700 49.396.052
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
6.957.212 1.583.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
444.673.513 141.448.374
Yönetim Ücretleri
8 -3.375.324 -2.543.866
Saklama Ücretleri
8 -200.914 -156.441
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.383
Kurul Ücretleri
8 -144.465 -100.544
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-378.348 -166.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -134.007 -568.844
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.245.085 -3.546.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
440.428.428 137.902.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
440.428.428 137.902.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
440.428.428 137.902.209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024300
BIST