***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.528.865 0Net Dönem Karı (Zararı)24.797.422NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.047.109 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-124.544Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.922.550İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-54.279.178 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler75.491İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-54.354.669FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-54.528.865 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.457.164 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit54.457.164YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-71.701 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi124.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.843 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 52.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 52.858Finansal Varlıklar10 79.277.219TOPLAM VARLIKLAR79.330.077YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 75.491TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.491TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)79.254.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.797.422Katılma Payı İhraç Tutarı (+)54.457.164Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 79.254.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.793Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 24.922.550Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri124.544ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.056.887Yönetim Ücretleri8 -199.181Saklama Ücretleri8 -35.666MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -10.313Kurul Ücretleri8 -6.417Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -317Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.571ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-259.465ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.797.422NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.797.422DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 24.797.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024301BIST