***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 16:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.528.865 0
Net Dönem Karı (Zararı)
24.797.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.047.109 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-124.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.922.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.279.178 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
75.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.354.669
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.528.865 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.457.164 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
54.457.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.701 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
124.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.843 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 52.843
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 52.858
Finansal Varlıklar
10 79.277.219
TOPLAM VARLIKLAR
79.330.077
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 75.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.491
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.254.586
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.797.422
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
54.457.164
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 79.254.586
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 24.922.550
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
124.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.056.887
Yönetim Ücretleri
8 -199.181
Saklama Ücretleri
8 -35.666
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -10.313
Kurul Ücretleri
8 -6.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.571
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-259.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.797.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.797.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 24.797.422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024301
BIST