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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 16:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.740.030 43.631.589
Net Dönem Karı (Zararı)
12.485.569 9.170.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.209.472 -2.446.348
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.217.103 -4.002.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.631 1.556.093
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.289.462 32.902.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.132 -6.844
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.675 -75.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.323.269 32.984.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.565.559 39.626.455
Alınan Faiz
12 6.174.471 4.005.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.874.472 -43.973.882
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-26.874.472 -43.973.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.865.558 -342.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.865.558 -342.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 168.843 511.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 4.034.401 168.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 4.079.577 171.388
Ters Repo Alacakları
5 8.003.070 5.002.464
Diğer Alacaklar
6 16.976 6.844
Finansal Varlıklar
10 66.059.515 87.391.020
TOPLAM VARLIKLAR
78.159.138 92.571.716
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 188.715 212.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
188.715 212.390
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.970.423 92.359.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 92.359.326 127.162.581
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.485.569 9.170.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-26.874.472 -43.973.882
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 77.970.423 92.359.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.174.471 4.005.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.521.293 9.521.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.631 -1.556.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 42.669 15.618
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.730.802 11.986.638
Yönetim Ücretleri
8 -2.072.412 -2.641.000
Saklama Ücretleri
8 -89.854 -79.451
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -16.729 -20.927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.013 -52.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.197 -11.282
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.245.233 -2.816.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.485.569 9.170.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.485.569 9.170.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.485.569 9.170.627



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024304


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Yarım 2.872 2.946 -17,89  
Çeyrek 1.440 1.473 -8,95  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,17  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 -0,13  
B. Petrol 105 105 0,18  
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