***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.740.030 43.631.589Net Dönem Karı (Zararı)12.485.569 9.170.627NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.209.472 -2.446.348Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.217.103 -4.002.441Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.631 1.556.093İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.289.462 32.902.176Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.132 -6.844Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.675 -75.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.323.269 32.984.425FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR24.565.559 39.626.455Alınan Faiz12 6.174.471 4.005.134FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.874.472 -43.973.882Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-26.874.472 -43.973.882YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.865.558 -342.293NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.865.558 -342.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 168.843 511.136DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 4.034.401 168.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 4.079.577 171.388Ters Repo Alacakları5 8.003.070 5.002.464Diğer Alacaklar6 16.976 6.844Finansal Varlıklar10 66.059.515 87.391.020TOPLAM VARLIKLAR78.159.138 92.571.716YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 188.715 212.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)188.715 212.390TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)77.970.423 92.359.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 92.359.326 127.162.581Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.485.569 9.170.627Katılma Payı İade Tutarı (-)-26.874.472 -43.973.882TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 77.970.423 92.359.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.174.471 4.005.134Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.521.293 9.521.979Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -7.631 -1.556.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 42.669 15.618ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.730.802 11.986.638Yönetim Ücretleri8 -2.072.412 -2.641.000Saklama Ücretleri8 -89.854 -79.451Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.385Kurul Ücretleri8 -16.729 -20.927Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -41.013 -52.966Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.197 -11.282ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.245.233 -2.816.011ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.485.569 9.170.627NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.485.569 9.170.627DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.485.569 9.170.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024304BIST