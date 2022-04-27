Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 17:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.738.542 0
Net Dönem Karı (Zararı)
84.317.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-98.890.352 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -26.218.694
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
136.117
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-72.807.775
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-147.732.258 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.199.549
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.125.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-153.657.874
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-162.305.256 0
Alınan Temettü
12 247.567
Alınan Faiz
12 4.319.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.560.254 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
290.156.716
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-122.596.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.821.712 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-136.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.685.595 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 9.685.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.850.108
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 21.487.467
Ters Repo Alacakları
4.001.534
Takas Alacakları
6 1.199.549
Finansal Varlıklar
10 222.464.115
TOPLAM VARLIKLAR
259.002.773
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 7.125.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.125.165
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
251.877.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
84.317.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
290.156.716
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-122.596.462
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 251.877.608 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.319.147
Temettü Gelirleri
12 247.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.588.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 72.807.775
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-136.117
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.827.111
Yönetim Ücretleri
8 -3.879.767
Saklama Ücretleri
8 -156.592
Denetim Ücretleri
8 -12.037
Kurul Ücretleri
8 -32.093
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -409.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.667
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.509.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.317.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.317.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.317.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024323


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:002.431
Değişim :  -0,83% |  -20,45
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.480.846 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.684.313 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.753.701 % 9,97  
POLHO 3,42 114.902.538 % 9,97  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Dolar 14,7795 14,7843 % -0,16  
Euro 15,5625 15,5749 % -0,33  
Sterlin 18,3148 18,4066 % -1,11  
Frank 15,1048 15,1958 % -0,75  
Riyal 3,9252 3,9449 % -0,27  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 5,12  
Altın Gr. 896 896 -1,44  
Cumhuriyet 5.973 6.063 -31,00  
Tam 5.942 6.090 -36,97  
Yarım 2.872 2.946 -17,89  
Çeyrek 1.440 1.473 -8,95  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,17  
Gümüş Gr. 10,94 10,96 -0,15  
B. Petrol 105 105 -0,11  
Seans Raporu 16:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru