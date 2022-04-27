***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 17:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.738.542 0
Net Dönem Karı (Zararı)
84.317.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-98.890.352 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -26.218.694
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
136.117
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-72.807.775
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-147.732.258 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.199.549
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.125.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-153.657.874
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-162.305.256 0
Alınan Temettü
12 247.567
Alınan Faiz
12 4.319.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.560.254 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
290.156.716
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-122.596.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.821.712 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-136.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.685.595 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 9.685.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.850.108
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 21.487.467
Ters Repo Alacakları
4.001.534
Takas Alacakları
6 1.199.549
Finansal Varlıklar
10 222.464.115
TOPLAM VARLIKLAR
259.002.773
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 7.125.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.125.165
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
251.877.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
84.317.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
290.156.716
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-122.596.462
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 251.877.608 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.319.147
Temettü Gelirleri
12 247.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.588.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 72.807.775
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-136.117
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.827.111
Yönetim Ücretleri
8 -3.879.767
Saklama Ücretleri
8 -156.592
Denetim Ücretleri
8 -12.037
Kurul Ücretleri
8 -32.093
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -409.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.667
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.509.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.317.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.317.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.317.354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024323
BIST