***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.738.542 0Net Dönem Karı (Zararı)84.317.354NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-98.890.352 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -26.218.694Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler136.117Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-72.807.775İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-147.732.258 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.199.549Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.125.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-153.657.874FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-162.305.256 0Alınan Temettü12 247.567Alınan Faiz12 4.319.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.560.254 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit290.156.716Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-122.596.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.821.712 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-136.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.685.595 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 9.685.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 9.850.108Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 21.487.467Ters Repo Alacakları4.001.534Takas Alacakları6 1.199.549Finansal Varlıklar10 222.464.115TOPLAM VARLIKLAR259.002.773YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 7.125.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.125.165TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)251.877.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)84.317.354Katılma Payı İhraç Tutarı (+)290.156.716Katılma Payı İade Tutarı (-)-122.596.462TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 251.877.608 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.319.147Temettü Gelirleri12 247.567Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.588.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 72.807.775Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-136.117ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.827.111Yönetim Ücretleri8 -3.879.767Saklama Ücretleri8 -156.592Denetim Ücretleri8 -12.037Kurul Ücretleri8 -32.093Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -409.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -19.667ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.509.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.317.354NET DÖNEM KARI (ZARARI)84.317.354DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)84.317.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024323BIST