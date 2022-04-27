***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 17:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.920.724.581 -835.233.975
Net Dönem Karı (Zararı)
1.001.600.975 141.996.953
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-975.705.726 -159.610.571
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -25.978.351 -24.879.399
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.506.498 242.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-947.220.877 -134.973.783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.957.137.098 -819.826.967
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.396.520 -1.543.322
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.985.954 41.980.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.934.754.624 -860.263.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.931.241.849 -837.440.585
Alınan Faiz
10.517.268 2.206.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.004.697.813 837.347.296
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.806.664.805 1.129.351.618
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.801.966.992 -292.004.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.973.232 2.113.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.506.498 -242.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.479.730 1.870.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.870.710 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 88.350.440 1.870.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 89.338.393 1.901.690
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
37.145.919 22.641.809
Ters Repo Alacakları
52.021.361 65.030.732
Takas Alacakları
5.939.842 1.543.322
Finansal Varlıklar
10 3.825.191.786 930.206.914
TOPLAM VARLIKLAR
4.009.637.301 1.021.324.467
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 23.994.264 41.980.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.994.264 41.980.218
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.985.643.037 979.344.249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
979.344.249
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.001.600.975 141.996.953
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.806.664.805 1.129.351.618
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.801.966.992 -292.004.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 3.985.643.037 979.344.249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.517.268 2.206.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 69.871.884 10.925.416
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 947.220.877 134.973.783
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.506.498 -242.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 37.809.941 7.245.200
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.067.926.468 155.108.398
Yönetim Ücretleri
8 -64.625.834 -12.157.793
Saklama Ücretleri
8 -312.329 -94.014
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -493.617 -94.659
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -701.524 -139.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -180.161 -614.902
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-66.325.493 -13.111.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.001.600.975 141.996.953
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.001.600.975 141.996.953
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.001.600.975 141.996.953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024325
BIST