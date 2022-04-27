***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.920.724.581 -835.233.975Net Dönem Karı (Zararı)1.001.600.975 141.996.953NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-975.705.726 -159.610.571Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -25.978.351 -24.879.399Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.506.498 242.611Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-947.220.877 -134.973.783İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.957.137.098 -819.826.967Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.396.520 -1.543.322Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.985.954 41.980.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.934.754.624 -860.263.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.931.241.849 -837.440.585Alınan Faiz10.517.268 2.206.610FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.004.697.813 837.347.296Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.806.664.805 1.129.351.618Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.801.966.992 -292.004.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.973.232 2.113.321Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.506.498 -242.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.479.730 1.870.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.870.710 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 88.350.440 1.870.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 89.338.393 1.901.690Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri37.145.919 22.641.809Ters Repo Alacakları52.021.361 65.030.732Takas Alacakları5.939.842 1.543.322Finansal Varlıklar10 3.825.191.786 930.206.914TOPLAM VARLIKLAR4.009.637.301 1.021.324.467YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 23.994.264 41.980.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.994.264 41.980.218TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.985.643.037 979.344.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)979.344.249Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.001.600.975 141.996.953Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.806.664.805 1.129.351.618Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.801.966.992 -292.004.322TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 3.985.643.037 979.344.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.517.268 2.206.610Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 69.871.884 10.925.416Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 947.220.877 134.973.783Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri2.506.498 -242.611Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 37.809.941 7.245.200ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.067.926.468 155.108.398Yönetim Ücretleri8 -64.625.834 -12.157.793Saklama Ücretleri8 -312.329 -94.014Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.386Kurul Ücretleri8 -493.617 -94.659Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -701.524 -139.691Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -180.161 -614.902ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-66.325.493 -13.111.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.001.600.975 141.996.953NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.001.600.975 141.996.953DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.001.600.975 141.996.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024325BIST