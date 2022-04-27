***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 17:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.668.679 0
Net Dönem Karı (Zararı)
42.965.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.593.322 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.898.145
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.039.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-655.591
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
28.001.693 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.711.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.709.384
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
56.373.843 0
Alınan Temettü
12 589.685
Alınan Faiz
12 705.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.296.366 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
226.064.329
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-73.767.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
209.965.045 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.039.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.004.631 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 220.004.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 221.760.289
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 847.651
Finansal Varlıklar
10 3.364.975
TOPLAM VARLIKLAR
225.972.915
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 30.711.077
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.711.077
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
195.261.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.965.472
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
226.064.329
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-73.767.963
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 195.261.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 705.151
Temettü Gelirleri
12 589.685
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 33.947.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 655.591
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10.039.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 18.240
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.955.903 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.611.950
Saklama Ücretleri
8 -108.535
Denetim Ücretleri
8 -12.036
Kurul Ücretleri
8 -23.765
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -154.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -79.904
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.990.431 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.965.472 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.965.472 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.965.472 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024351
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