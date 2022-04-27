***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.668.679 0Net Dönem Karı (Zararı)42.965.472NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.593.322 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.898.145Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.039.586Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-655.591İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER28.001.693 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.711.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.709.384FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR56.373.843 0Alınan Temettü12 589.685Alınan Faiz12 705.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI152.296.366 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit226.064.329Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-73.767.963YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.965.045 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.039.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)220.004.631 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 220.004.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 221.760.289Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 847.651Finansal Varlıklar10 3.364.975TOPLAM VARLIKLAR225.972.915YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 30.711.077TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.711.077TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)195.261.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.965.472Katılma Payı İhraç Tutarı (+)226.064.329Katılma Payı İade Tutarı (-)-73.767.963TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 195.261.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 705.151Temettü Gelirleri12 589.685Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 33.947.650Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 655.591Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri10.039.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 18.240ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.955.903 0Yönetim Ücretleri8 -2.611.950Saklama Ücretleri8 -108.535Denetim Ücretleri8 -12.036Kurul Ücretleri8 -23.765Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -154.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -79.904ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.990.431 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.965.472 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.965.472 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.965.472 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024351BIST