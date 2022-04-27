***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 17:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.654.000 0
Net Dönem Karı (Zararı)
14.875.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.345.901 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.572.257
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-773.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.512.976 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-100.554.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-88.983.226 0
Alınan Faiz
12 2.329.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.998.302 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
100.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.344.302 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.344.302 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 13.344.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 13.587.333
Ters Repo Alacakları
55.021.088
Finansal Varlıklar
10 46.306.623
TOPLAM VARLIKLAR
114.915.044
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 41.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.091
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.873.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.875.651
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
100.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.698
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 114.873.953 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.329.226
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.201.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 773.644
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.304.459 0
Yönetim Ücretleri
8 -166.708
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -42.399
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -12.036
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -16.896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -182.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.647
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-428.808 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.875.651 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.875.651 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.875.651 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024354
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