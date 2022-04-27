***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.654.000 0Net Dönem Karı (Zararı)14.875.651NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.345.901 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.572.257Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-773.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-100.512.976 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-100.554.067FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-88.983.226 0Alınan Faiz12 2.329.226FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.998.302 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit100.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.344.302 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.344.302 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 13.344.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 13.587.333Ters Repo Alacakları55.021.088Finansal Varlıklar10 46.306.623TOPLAM VARLIKLAR114.915.044YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 41.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.091TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)114.873.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.875.651Katılma Payı İhraç Tutarı (+)100.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.698TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 114.873.953 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.329.226Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.201.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 773.644ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.304.459 0Yönetim Ücretleri8 -166.708Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -42.399MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -12.036Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -16.896Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -182.122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.647ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-428.808 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.875.651 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.875.651 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.875.651 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024354BIST