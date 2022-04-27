***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.563.948 11.755.147Net Dönem Karı (Zararı)9.791.397 7.945.392NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.632.827 -5.871.395Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.603.502 -3.482.829Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.814.942 59.239Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler785.617 -2.447.805İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER15.377.681 7.635.327Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler436.000 -734.300Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-536.815 1.037.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.478.496 7.331.919FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR22.536.251 9.709.324Alınan Temettü12 350.623 134.090Alınan Faiz12 2.677.074 1.911.733FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.497.648 -29.443.877Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit722.784 10.105.897Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.220.432 -39.549.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.066.300 -17.688.730Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.814.942 -59.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.881.242 -17.747.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 114.979 17.862.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 19.996.221 114.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 20.009.353 120.886Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 1.740.921 3.172.341Ters Repo Alacakları5 12.005.848Takas Alacakları6 298.300 645.600Diğer Alacaklar88.700Finansal Varlıklar10 24.944.729 29.202.994Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR46.993.303 45.236.369YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas Borçları6 523.870 1.090.356KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 103.746 74.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)627.616 1.164.431TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.365.687 44.071.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 44.071.938 65.570.423Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.791.397 7.945.392Katılma Payı İhraç Tutarı (+)722.784 10.105.897Katılma Payı İade Tutarı (-)-8.220.432 -39.549.774TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 46.365.687 44.071.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.677.074 1.911.733Temettü Gelirleri12 350.623 134.090Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.761.667 4.428.699Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -785.617 2.447.805Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri1.814.942 -59.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 157.312 110.314ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.976.001 8.973.402Yönetim Ücretleri8 -822.201 -729.093Saklama Ücretleri8 -80.182 -54.288Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.385Kurul Ücretleri8 -8.068 -6.678Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -227.452 -216.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -34.675 -11.126ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.184.604 -1.028.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.791.397 7.945.392NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.791.397 7.945.392DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.791.397 7.945.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024359BIST