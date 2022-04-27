***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.563.948 11.755.147
Net Dönem Karı (Zararı)
9.791.397 7.945.392
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.632.827 -5.871.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.603.502 -3.482.829
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.814.942 59.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
785.617 -2.447.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.377.681 7.635.327
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
436.000 -734.300
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-536.815 1.037.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.478.496 7.331.919
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.536.251 9.709.324
Alınan Temettü
12 350.623 134.090
Alınan Faiz
12 2.677.074 1.911.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.497.648 -29.443.877
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
722.784 10.105.897
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.220.432 -39.549.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.066.300 -17.688.730
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.814.942 -59.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.881.242 -17.747.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 114.979 17.862.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 19.996.221 114.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.009.353 120.886
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.740.921 3.172.341
Ters Repo Alacakları
5 12.005.848
Takas Alacakları
6 298.300 645.600
Diğer Alacaklar
88.700
Finansal Varlıklar
10 24.944.729 29.202.994
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
46.993.303 45.236.369
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Takas Borçları
6 523.870 1.090.356
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 103.746 74.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
627.616 1.164.431
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.365.687 44.071.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 44.071.938 65.570.423
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.791.397 7.945.392
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
722.784 10.105.897
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.220.432 -39.549.774
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 46.365.687 44.071.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.677.074 1.911.733
Temettü Gelirleri
12 350.623 134.090
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.761.667 4.428.699
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -785.617 2.447.805
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.814.942 -59.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 157.312 110.314
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.976.001 8.973.402
Yönetim Ücretleri
8 -822.201 -729.093
Saklama Ücretleri
8 -80.182 -54.288
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -8.068 -6.678
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -227.452 -216.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -34.675 -11.126
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.184.604 -1.028.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.791.397 7.945.392
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.791.397 7.945.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.791.397 7.945.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024359
BIST