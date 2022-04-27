***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.973.557 0Net Dönem Karı (Zararı)44.164.274NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-44.509.211 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 -2.399.496Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-449.487Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.660.228İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.028.030 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler104.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.133.023FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-71.372.967 0Alınan Temettü12 2.399.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.832.488 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit71.397.743Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.565.255YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.069 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi449.487NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)308.418 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 308.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 308.504Finansal Varlıklar10 112.793.251TOPLAM VARLIKLAR113.101.755YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 104.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)104.993TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)112.996.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)44.164.274Katılma Payı İhraç Tutarı (+)71.397.743Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.565.255TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 112.996.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.399.410Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 165.165Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 41.660.228Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri449.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 38.411ESAS FAALİYET GELİRLERİ44.712.701Yönetim Ücretleri8 -457.041Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -56.413MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -12.232Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -12.452Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.772ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-548.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.164.274NET DÖNEM KARI (ZARARI)44.164.274DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)44.164.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024367BIST