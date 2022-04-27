***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.973.557 0
Net Dönem Karı (Zararı)
44.164.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-44.509.211 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.399.496
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-449.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.660.228
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.028.030 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
104.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.133.023
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.372.967 0
Alınan Temettü
12 2.399.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.832.488 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
71.397.743
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.565.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.069 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
449.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
308.418 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 308.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 308.504
Finansal Varlıklar
10 112.793.251
TOPLAM VARLIKLAR
113.101.755
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 104.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
104.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.996.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.164.274
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
71.397.743
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.565.255
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 112.996.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.399.410
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 165.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 41.660.228
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
449.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 38.411
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.712.701
Yönetim Ücretleri
8 -457.041
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -56.413
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -12.232
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -12.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.772
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-548.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.164.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.164.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.164.274
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024367
BIST