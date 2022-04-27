***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.175.666 -295.495.905Net Dönem Karı (Zararı)232.349.438 55.089.982NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-197.169.199 -107.168.868Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 24.563.429 -74.393.236Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-504.246 3.799.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-221.228.382 -36.575.200İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.261.599 -257.380.257Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.209.396 8.370.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.052.203 -265.751.246FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.081.360 -309.459.143Alınan Faiz29.257.026 13.963.238FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 300.310.082Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit300.310.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.175.666 4.814.177Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi504.246 -3.799.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.679.912 1.014.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.014.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 20.694.521 1.014.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 20.694.877 1.015.105Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6.609.187 60.429.502Finansal Varlıklar10 560.607.031 302.326.446TOPLAM VARLIKLAR587.911.095 363.771.053YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 161.593 8.370.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)161.593 8.370.989TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)587.749.502 355.400.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 355.400.064Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)232.349.438 55.089.982Katılma Payı İhraç Tutarı (+)300.310.082TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 587.749.502 355.400.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 29.257.026 13.963.238Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -17.175.037 17.933.587Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 221.228.382 36.575.200Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri504.246 -3.799.568ESAS FAALİYET GELİRLERİ233.814.617 64.672.457Yönetim Ücretleri8 -830.094 -425.951Saklama Ücretleri8 -133.354 -74.561Denetim Ücretleri8 -12.025 -10.386Kurul Ücretleri8 -88.420 -43.740Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -341.975 -108.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler232.349.438 55.089.982NET DÖNEM KARI (ZARARI)232.349.438 55.089.982DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)232.349.438 55.089.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024388BIST