***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.175.666 -295.495.905
Net Dönem Karı (Zararı)
232.349.438 55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-197.169.199 -107.168.868
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 24.563.429 -74.393.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-504.246 3.799.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-221.228.382 -36.575.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.261.599 -257.380.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.209.396 8.370.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.052.203 -265.751.246
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.081.360 -309.459.143
Alınan Faiz
29.257.026 13.963.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 300.310.082
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
300.310.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.175.666 4.814.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
504.246 -3.799.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.679.912 1.014.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.014.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 20.694.521 1.014.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.694.877 1.015.105
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6.609.187 60.429.502
Finansal Varlıklar
10 560.607.031 302.326.446
TOPLAM VARLIKLAR
587.911.095 363.771.053
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 161.593 8.370.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.593 8.370.989
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
587.749.502 355.400.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 355.400.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
232.349.438 55.089.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
300.310.082
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 587.749.502 355.400.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 29.257.026 13.963.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -17.175.037 17.933.587
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 221.228.382 36.575.200
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
504.246 -3.799.568
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
233.814.617 64.672.457
Yönetim Ücretleri
8 -830.094 -425.951
Saklama Ücretleri
8 -133.354 -74.561
Denetim Ücretleri
8 -12.025 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -88.420 -43.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -341.975 -108.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
232.349.438 55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
232.349.438 55.089.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
232.349.438 55.089.982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024388
BIST