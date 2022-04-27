***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.452.098 3.770.461Net Dönem Karı (Zararı)42.024.647 9.253.766NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.436.031 -9.707.407Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.759.413 -2.082.607Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.924.916 -63.222Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.751.702 -7.561.578İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-56.800.476 2.141.892Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-577.195 614.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-56.223.281 1.527.070FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-57.211.860 1.688.251Alınan Temettü0 0Alınan Faiz6.759.762 2.082.210FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.050.824 -3.141.315Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit82.107.692 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-48.056.868 -3.141.315YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.401.274 629.146Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.924.916 63.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-476.358 692.368DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ984.474 292.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 508.116 984.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 508.249 984.956Finansal Varlıklar10 115.508.656 39.533.673TOPLAM VARLIKLAR116.016.905 40.518.629YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 99.767 676.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.767 676.962TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)115.917.138 39.841.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 39.841.667 33.729.216Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.024.647 9.253.766Katılma Payı İhraç Tutarı (+)82.107.692Katılma Payı İade Tutarı (-)-48.056.868 -3.141.315TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 115.917.138 39.841.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.759.762 2.082.210Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 365.763 819.365Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.751.702 7.561.578Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri15.924.916 63.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 33.445 47.035ESAS FAALİYET GELİRLERİ42.835.588 10.573.410Yönetim Ücretleri8 -702.247 -624.526Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -72.765 -54.872MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -11.598 -10.858Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -11.999 -7.890Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.336 -3.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.996 -617.501ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-810.941 -1.319.644ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.024.647 9.253.766NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.024.647 9.253.766DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.024.647 9.253.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024396BIST