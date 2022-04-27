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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.452.098 3.770.461
Net Dönem Karı (Zararı)
42.024.647 9.253.766
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.436.031 -9.707.407
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.759.413 -2.082.607
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.924.916 -63.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.751.702 -7.561.578
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-56.800.476 2.141.892
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-577.195 614.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.223.281 1.527.070
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-57.211.860 1.688.251
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
6.759.762 2.082.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.050.824 -3.141.315
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
82.107.692 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-48.056.868 -3.141.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.401.274 629.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.924.916 63.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-476.358 692.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
984.474 292.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 508.116 984.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 508.249 984.956
Finansal Varlıklar
10 115.508.656 39.533.673
TOPLAM VARLIKLAR
116.016.905 40.518.629
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 99.767 676.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.767 676.962
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
115.917.138 39.841.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 39.841.667 33.729.216
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.024.647 9.253.766
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
82.107.692
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-48.056.868 -3.141.315
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 115.917.138 39.841.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.759.762 2.082.210
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 365.763 819.365
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.751.702 7.561.578
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15.924.916 63.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 33.445 47.035
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.835.588 10.573.410
Yönetim Ücretleri
8 -702.247 -624.526
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -72.765 -54.872
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -11.598 -10.858
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -11.999 -7.890
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.336 -3.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.996 -617.501
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-810.941 -1.319.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.024.647 9.253.766
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.024.647 9.253.766
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.024.647 9.253.766



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024396


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