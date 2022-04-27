***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.110.211 -34.919.338
Net Dönem Karı (Zararı)
177.284.670 9.915.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-168.633.689 -4.731.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.278.531 -2.042.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.978.538 -59.419
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-122.376.620 -2.629.767
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-312.765.199 -40.732.763
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.943.144 -63.690
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.360.059 4.841.635
İşletmer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-324.182.114 -45.510.708
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-304.114.218 -35.548.833
Alınan Temettü
12 4.290.828 502.692
Alınan Faiz
12 713.179 126.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.337.371 34.936.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
595.391.798 144.492.006
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-304.054.427 -109.555.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.772.840 17.657
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.978.538 59.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.205.698 77.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 907.872 830.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 10.113.570 907.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 10.124.428 910.187
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 25.859.041 1.593.061
Ters Repo Alacakları
26.010.680 4.001.889
Takas Alacakları
6 4.009.152 66.008
Finansal Varlıklar
10 497.371.039 72.821.095
TOPLAM VARLIKLAR
563.374.340 79.392.240
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 20.429.605 5.069.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.429.605 5.069.546
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
542.944.735 74.322.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 74.322.694 29.469.906
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
177.284.670 9.915.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
595.391.798 144.492.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-304.054.427 -109.555.011
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 542.944.735 74.322.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 713.179 126.803
Temettü Gelirleri
12 4.290.828 502.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 38.363.849 7.843.897
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 122.376.620 2.629.767
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
16.978.538 59.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 52
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
182.723.015 11.162.630
Yönetim Ücretleri
8 -4.440.298 -899.441
Saklama Ücretleri
8 -211.716 -124.437
Denetim Ücretleri
8 -12.027 -10.385
Kurul Ücretleri
8 -57.511 -9.550
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -403.781 -110.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -313.012 -92.915
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.438.345 -1.246.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.284.670 9.915.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
177.284.670 9.915.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
177.284.670 9.915.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024407
BIST