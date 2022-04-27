***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-299.110.211 -34.919.338Net Dönem Karı (Zararı)177.284.670 9.915.793NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-168.633.689 -4.731.863Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -29.278.531 -2.042.677Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-16.978.538 -59.419Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-122.376.620 -2.629.767İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-312.765.199 -40.732.763Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.943.144 -63.690Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.360.059 4.841.635İşletmer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-324.182.114 -45.510.708FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-304.114.218 -35.548.833Alınan Temettü12 4.290.828 502.692Alınan Faiz12 713.179 126.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI291.337.371 34.936.995Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit595.391.798 144.492.006Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-304.054.427 -109.555.011YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.772.840 17.657Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.978.538 59.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.205.698 77.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 907.872 830.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 10.113.570 907.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 10.124.428 910.187Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 25.859.041 1.593.061Ters Repo Alacakları26.010.680 4.001.889Takas Alacakları6 4.009.152 66.008Finansal Varlıklar10 497.371.039 72.821.095TOPLAM VARLIKLAR563.374.340 79.392.240YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 20.429.605 5.069.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.429.605 5.069.546TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)542.944.735 74.322.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 74.322.694 29.469.906Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)177.284.670 9.915.793Katılma Payı İhraç Tutarı (+)595.391.798 144.492.006Katılma Payı İade Tutarı (-)-304.054.427 -109.555.011TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 542.944.735 74.322.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 713.179 126.803Temettü Gelirleri12 4.290.828 502.692Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 38.363.849 7.843.897Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 122.376.620 2.629.767Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri16.978.538 59.419Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1 52ESAS FAALİYET GELİRLERİ182.723.015 11.162.630Yönetim Ücretleri8 -4.440.298 -899.441Saklama Ücretleri8 -211.716 -124.437Denetim Ücretleri8 -12.027 -10.385Kurul Ücretleri8 -57.511 -9.550Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -403.781 -110.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -313.012 -92.915ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.438.345 -1.246.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)177.284.670 9.915.793NET DÖNEM KARI (ZARARI)177.284.670 9.915.793DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)177.284.670 9.915.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024407BIST