***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.595.881 -135.138.952Net Dönem Karı (Zararı)84.475.890 36.982.920NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.281.256 -19.131.327Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -28.531.216 -13.698.288Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-188.723 709.677Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.561.317 -6.142.716İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.902.192 -164.746.418Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler19.197.180 -21.365.158Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.181.524 22.061.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-126.917.848 -165.442.922FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-91.707.558 -146.894.825Alınan Temettü12 4.353.891 1.266.984Alınan Faiz12 18.757.786 10.488.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.684.680 136.506.359Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit298.963.024 275.778.130Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-221.278.344 -139.271.771YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.088.799 1.367.407Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi188.723 -709.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.277.522 657.730DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 672.774 15.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 9.950.296 672.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 9.998.965 686.621Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 9.769.458 4.384.741Ters Repo Alacakları9.003.452 28.013.798Takas Alacakları6 2.249.960 21.447.139Diğer Alacaklar6 1Finansal Varlıklar10 388.861.682 224.372.171TOPLAM VARLIKLAR419.883.517 278.904.471YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 317 21.590.630Diğer Borçlar6 1.312.071 903.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.312.388 22.493.912TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)418.571.129 256.410.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 256.410.559 82.921.280Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)84.475.890 36.982.920Katılma Payı İhraç Tutarı (+)298.963.024 275.778.130Katılma Payı İade Tutarı (-)-221.278.344 -139.271.771TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 418.571.129 256.410.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 18.757.786 10.488.889Temettü Gelirleri12 4.353.891 1.266.984Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 51.157.274 26.018.962Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 18.561.317 6.142.716Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri188.723 -709.677Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 220.254 280.023ESAS FAALİYET GELİRLERİ93.239.245 43.487.897Yönetim Ücretleri8 -7.753.030 -5.491.695Saklama Ücretleri8 -113.398 -112.517Denetim Ücretleri8 -12.025 -10.388Kurul Ücretleri8 -59.715 -41.300Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -811.984 -722.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.203 -126.608ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.763.355 -6.504.977ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.475.890 36.982.920NET DÖNEM KARI (ZARARI)84.475.890 36.982.920DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)84.475.890 36.982.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024450BIST