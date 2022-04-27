***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.595.881 -135.138.952
Net Dönem Karı (Zararı)
84.475.890 36.982.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.281.256 -19.131.327
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -28.531.216 -13.698.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-188.723 709.677
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.561.317 -6.142.716
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.902.192 -164.746.418
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
19.197.180 -21.365.158
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.181.524 22.061.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.917.848 -165.442.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.707.558 -146.894.825
Alınan Temettü
12 4.353.891 1.266.984
Alınan Faiz
12 18.757.786 10.488.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.684.680 136.506.359
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
298.963.024 275.778.130
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-221.278.344 -139.271.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.088.799 1.367.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
188.723 -709.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.277.522 657.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 672.774 15.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 9.950.296 672.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.998.965 686.621
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.769.458 4.384.741
Ters Repo Alacakları
9.003.452 28.013.798
Takas Alacakları
6 2.249.960 21.447.139
Diğer Alacaklar
6 1
Finansal Varlıklar
10 388.861.682 224.372.171
TOPLAM VARLIKLAR
419.883.517 278.904.471
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 317 21.590.630
Diğer Borçlar
6 1.312.071 903.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.312.388 22.493.912
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
418.571.129 256.410.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 256.410.559 82.921.280
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
84.475.890 36.982.920
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
298.963.024 275.778.130
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-221.278.344 -139.271.771
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 418.571.129 256.410.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 18.757.786 10.488.889
Temettü Gelirleri
12 4.353.891 1.266.984
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 51.157.274 26.018.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.561.317 6.142.716
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
188.723 -709.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 220.254 280.023
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
93.239.245 43.487.897
Yönetim Ücretleri
8 -7.753.030 -5.491.695
Saklama Ücretleri
8 -113.398 -112.517
Denetim Ücretleri
8 -12.025 -10.388
Kurul Ücretleri
8 -59.715 -41.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -811.984 -722.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.203 -126.608
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.763.355 -6.504.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.475.890 36.982.920
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.475.890 36.982.920
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.475.890 36.982.920
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024450
BIST