***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
412.878.616 -1.042.557.461
Net Dönem Karı (Zararı)
1.043.600.578 450.934.000
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-815.896.118 -266.962.022
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -85.397.866 -6.699.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.594.557 -4.950.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-721.903.695 -255.312.134
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
161.153.788 -1.237.050.199
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.511.619 -34.113
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.069.226 2.825.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
170.596.181 -1.239.841.674
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
388.858.248 -1.053.078.221
Alınan Faiz
12 24.020.368 10.520.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-393.201.040 1.040.778.539
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.518.281.003 2.891.429.290
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.911.482.043 -1.850.650.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.677.576 -1.778.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.594.557 4.950.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.272.133 3.171.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 925.524 -2.245.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 29.197.657 925.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 29.230.595 925.750
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 63.004.421 1.659.636
Ters Repo Alacakları
5 80.032.862
Takas Alacakları
6 10.627.857 116.238
Finansal Varlıklar
10 2.496.911.293 2.025.636.640
TOPLAM VARLIKLAR
2.679.807.028 2.028.338.264
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.810.680 3.741.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.810.680 3.741.454
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.674.996.348 2.024.596.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 2.024.596.810 532.884.271
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.043.600.578 450.934.000
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.518.281.003 2.891.429.290
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.911.482.043 -1.850.650.751
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 2.674.996.348 2.024.596.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 24.020.368 10.520.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 328.480.318 211.341.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 721.903.695 255.312.134
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
8.594.557 4.950.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2 14
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.082.998.940 482.124.702
Yönetim Ücretleri
8 -37.479.675 -29.140.404
Saklama Ücretleri
8 -737.023 -638.726
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.384
Kurul Ücretleri
8 -393.097 -314.961
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -763.341 -812.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.198 -273.437
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.398.362 -31.190.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.043.600.578 450.934.000
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.043.600.578 450.934.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.043.600.578 450.934.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024451
BIST