***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI412.878.616 -1.042.557.461Net Dönem Karı (Zararı)1.043.600.578 450.934.000NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-815.896.118 -266.962.022Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -85.397.866 -6.699.846Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.594.557 -4.950.042Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-721.903.695 -255.312.134İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER161.153.788 -1.237.050.199Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.511.619 -34.113Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.069.226 2.825.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler170.596.181 -1.239.841.674FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR388.858.248 -1.053.078.221Alınan Faiz12 24.020.368 10.520.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-393.201.040 1.040.778.539Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.518.281.003 2.891.429.290Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.911.482.043 -1.850.650.751YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.677.576 -1.778.922Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.594.557 4.950.042NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.272.133 3.171.120DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 925.524 -2.245.596DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 29.197.657 925.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 29.230.595 925.750Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 63.004.421 1.659.636Ters Repo Alacakları5 80.032.862Takas Alacakları6 10.627.857 116.238Finansal Varlıklar10 2.496.911.293 2.025.636.640TOPLAM VARLIKLAR2.679.807.028 2.028.338.264YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 4.810.680 3.741.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.810.680 3.741.454TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.674.996.348 2.024.596.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 2.024.596.810 532.884.271Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.043.600.578 450.934.000Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.518.281.003 2.891.429.290Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.911.482.043 -1.850.650.751TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 2.674.996.348 2.024.596.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 24.020.368 10.520.760Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 328.480.318 211.341.752Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 721.903.695 255.312.134Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri8.594.557 4.950.042Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2 14ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.082.998.940 482.124.702Yönetim Ücretleri8 -37.479.675 -29.140.404Saklama Ücretleri8 -737.023 -638.726Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.384Kurul Ücretleri8 -393.097 -314.961Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -763.341 -812.790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.198 -273.437ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-39.398.362 -31.190.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.043.600.578 450.934.000NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.043.600.578 450.934.000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.043.600.578 450.934.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024451BIST