***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.747.543 193.889
Net Dönem Karı (Zararı)
3.889.930 2.105.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.566.853 -1.575.388
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.557.429 -1.573.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.424 -2.030
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.514.904 -490.675
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 3.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.485.494 5.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.000.398 -499.703
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.191.827 39.718
Alınan Faiz
12 444.284 154.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.936.267 265.615
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
61.214.378 2.499.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-49.278.111 -2.234.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-811.276 459.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-811.276 459.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 813.555 354.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.279 813.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 16.481 818.332
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.157.592 2.053.871
Ters Repo Alacakları
5 37.014.197 9.004.376
TOPLAM VARLIKLAR
40.188.270 11.876.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 12.520.613 35.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.520.613 35.119
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.667.657 11.841.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 11.841.460 9.470.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.889.930 2.105.781
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
61.214.378 2.499.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-49.278.111 -2.234.384
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 27.667.657 11.841.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 444.284 154.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.291.889 2.319.113
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.424 2.030
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.745.597 2.475.314
Yönetim Ücretleri
8 -564.841 -217.853
Saklama Ücretleri
8 -65.666 -50.734
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -5.296 -2.216
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -195.691 -76.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -12.147 -12.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-855.667 -369.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.889.930 2.105.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.889.930 2.105.781
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.889.930 2.105.781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024453
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