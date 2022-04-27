***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.747.543 193.889Net Dönem Karı (Zararı)3.889.930 2.105.781NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.566.853 -1.575.388Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.557.429 -1.573.358Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.424 -2.030İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.514.904 -490.675Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 3.745Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.485.494 5.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.000.398 -499.703FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.191.827 39.718Alınan Faiz12 444.284 154.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.936.267 265.615Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit61.214.378 2.499.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-49.278.111 -2.234.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-811.276 459.504NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-811.276 459.504DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 813.555 354.051DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.279 813.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 16.481 818.332Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 3.157.592 2.053.871Ters Repo Alacakları5 37.014.197 9.004.376TOPLAM VARLIKLAR40.188.270 11.876.579YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 12.520.613 35.119TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.520.613 35.119TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.667.657 11.841.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 11.841.460 9.470.064Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.889.930 2.105.781Katılma Payı İhraç Tutarı (+)61.214.378 2.499.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-49.278.111 -2.234.384TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 27.667.657 11.841.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 444.284 154.171Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.291.889 2.319.113Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.424 2.030ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.745.597 2.475.314Yönetim Ücretleri8 -564.841 -217.853Saklama Ücretleri8 -65.666 -50.734Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.386Kurul Ücretleri8 -5.296 -2.216Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -195.691 -76.336Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -12.147 -12.008ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-855.667 -369.533ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.889.930 2.105.781NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.889.930 2.105.781DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.889.930 2.105.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024453BIST