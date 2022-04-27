***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-231.996.577Net Dönem Karı (Zararı)30.177.631NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.507.039Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.389.662Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.066.426Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-31.183.803İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-232.010.182Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-41.739Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.290.761İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-240.259.204FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-232.339.590Alınan Temettü12 297.483Alınan Faiz12 45.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI236.585.380Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit295.101.644Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-58.516.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.588.803Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.066.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.522.377DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.522.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 1.533.241Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 2.035.785Ters Repo Alacakları25.010.236Takas Alacakları6 41.739Finansal Varlıklar10 246.432.771TOPLAM VARLIKLAR275.053.772YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 8.290.761TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.290.761TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)266.763.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.177.631Katılma Payı İhraç Tutarı (+)295.101.644Katılma Payı İade Tutarı (-)-58.516.264TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 266.763.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 45.530Temettü Gelirleri12 297.483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.021.086Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 31.183.803Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-3.066.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 74.402ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.555.878Yönetim Ücretleri8 -865.590Saklama Ücretleri8 -66.083Denetim Ücretleri8 -10.313Kurul Ücretleri8 -13.348Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -139.430Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -283.483ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.378.247ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.177.631NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.177.631DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.177.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024455BIST