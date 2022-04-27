***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.996.577
Net Dönem Karı (Zararı)
30.177.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.507.039
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.389.662
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.066.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.183.803
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-232.010.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.739
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.290.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-240.259.204
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232.339.590
Alınan Temettü
12 297.483
Alınan Faiz
12 45.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.585.380
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
295.101.644
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.516.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.588.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.066.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.522.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.522.377
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.533.241
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.035.785
Ters Repo Alacakları
25.010.236
Takas Alacakları
6 41.739
Finansal Varlıklar
10 246.432.771
TOPLAM VARLIKLAR
275.053.772
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 8.290.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.290.761
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
266.763.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.177.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
295.101.644
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.516.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 266.763.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 45.530
Temettü Gelirleri
12 297.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.021.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.183.803
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-3.066.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 74.402
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.555.878
Yönetim Ücretleri
8 -865.590
Saklama Ücretleri
8 -66.083
Denetim Ücretleri
8 -10.313
Kurul Ücretleri
8 -13.348
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -139.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -283.483
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.378.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.177.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.177.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.177.631
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024455
BIST