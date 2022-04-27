***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.026.999 4.445.008Net Dönem Karı (Zararı)5.250.788 4.081.514NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.875.754 -4.116.121Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -512.926 -3.267.208Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.995.179 -5.064.061Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.606.499 4.215.148İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.373.807 3.458.436Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-119.320 821.388Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.427 -10.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.480.700 2.647.499FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.500.349 3.423.829Alınan Temettü12 0 3.980Alınan Faiz12 1.526.650 1.017.199FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.269.336 -10.728.459Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit599.994 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.869.330 -10.728.459YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.757.663 -6.283.451Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.995.179 5.064.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.762.484 -1.219.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ371.893 1.591.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 8.134.377 371.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 8.138.890 376.045Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 2.301.343 3.315.427Ters Repo Alacakları5 11.004.221 8.003.866Takas Alacakları6 119.320Finansal Varlıklar10 2.465.551 8.340.108TOPLAM VARLIKLAR24.029.325 20.035.446YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 61.601 49.174TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)61.601 49.174TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.967.724 19.986.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 19.986.272 26.633.217Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.250.788 4.081.514Katılma Payı İhraç Tutarı (+)599.994 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.869.330 -10.728.459TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 23.967.724 19.986.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.526.650 1.017.199Temettü Gelirleri12 3.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.762.925 2.799.467Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.606.499 -4.215.148Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-3.995.179 5.064.061ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.900.895 4.669.559Yönetim Ücretleri8 -432.792 -396.716Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -65.764 -52.919MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -12.026 -10.386Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -4.401 -3.715Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -121.927 -94.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.197 -29.876ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-650.107 -588.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.250.788 4.081.514NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.250.788 4.081.514DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.250.788 4.081.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024458BIST