***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.026.999 4.445.008
Net Dönem Karı (Zararı)
5.250.788 4.081.514
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.875.754 -4.116.121
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -512.926 -3.267.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.995.179 -5.064.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.606.499 4.215.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.373.807 3.458.436
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-119.320 821.388
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.427 -10.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.480.700 2.647.499
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.500.349 3.423.829
Alınan Temettü
12 0 3.980
Alınan Faiz
12 1.526.650 1.017.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.269.336 -10.728.459
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
599.994 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.869.330 -10.728.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.757.663 -6.283.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.995.179 5.064.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.762.484 -1.219.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
371.893 1.591.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 8.134.377 371.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 8.138.890 376.045
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.301.343 3.315.427
Ters Repo Alacakları
5 11.004.221 8.003.866
Takas Alacakları
6 119.320
Finansal Varlıklar
10 2.465.551 8.340.108
TOPLAM VARLIKLAR
24.029.325 20.035.446
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 61.601 49.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.601 49.174
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.967.724 19.986.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 19.986.272 26.633.217
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.250.788 4.081.514
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
599.994 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.869.330 -10.728.459
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 23.967.724 19.986.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.526.650 1.017.199
Temettü Gelirleri
12 3.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.762.925 2.799.467
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.606.499 -4.215.148
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-3.995.179 5.064.061
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.900.895 4.669.559
Yönetim Ücretleri
8 -432.792 -396.716
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -65.764 -52.919
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.386
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -4.401 -3.715
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -121.927 -94.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.197 -29.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-650.107 -588.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.250.788 4.081.514
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.250.788 4.081.514
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.250.788 4.081.514
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024458
BIST