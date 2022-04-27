***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.671.732.923 188.315.048
Net Dönem Karı (Zararı)
1.981.623.589 73.755.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.930.047.828 7.469.775
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -158.680.010 -9.101.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-52.876.819 55.009.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.718.490.999 -38.438.106
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.881.983.146 97.990.229
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
70.897.650 3.886.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.952.880.796 94.103.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.830.407.385 179.215.585
Alınan Faiz
158.674.462 9.099.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.724.100.619 -139.535.075
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.587.531.698 345.147.598
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-863.431.079 -484.682.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.367.696 48.779.973
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
52.876.819 -55.009.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.244.515 -6.229.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.865.378 8.094.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 107.109.893 1.865.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 107.110.953 1.865.401
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 28 2.000.817
Finansal Varlıklar
10 5.820.656.857 151.285.879
TOPLAM VARLIKLAR
5.929.797.480 153.175.622
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 75.062.832 4.165.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.062.832 4.165.182
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.854.734.648 149.010.440
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 149.010.440 214.789.934
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.981.623.589 73.755.581
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.587.531.698 345.147.598
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-863.431.079 -484.682.673
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 5.854.734.648 149.010.440
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 158.674.462 9.099.463
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 70.321.150 89.190.576
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.718.490.999 38.438.106
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
52.876.819 -55.009.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 142
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.000.363.431 81.719.267
Yönetim Ücretleri
8 -17.464.097 -2.276.603
Saklama Ücretleri
8 -396.887 -100.754
Denetim Ücretleri
8 -12.028 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -574.161 -63.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.819 -8.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -271.850 -5.504.141
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.739.842 -7.963.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.981.623.589 73.755.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.981.623.589 73.755.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.981.623.589 73.755.581
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024464
BIST