***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.671.732.923 188.315.048Net Dönem Karı (Zararı)1.981.623.589 73.755.581NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.930.047.828 7.469.775Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -158.680.010 -9.101.139Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-52.876.819 55.009.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.718.490.999 -38.438.106İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.881.983.146 97.990.229Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler70.897.650 3.886.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.952.880.796 94.103.486FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.830.407.385 179.215.585Alınan Faiz158.674.462 9.099.463FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.724.100.619 -139.535.075Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.587.531.698 345.147.598Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-863.431.079 -484.682.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.367.696 48.779.973Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi52.876.819 -55.009.020NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.244.515 -6.229.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.865.378 8.094.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 107.109.893 1.865.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 107.110.953 1.865.401Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 28 2.000.817Finansal Varlıklar10 5.820.656.857 151.285.879TOPLAM VARLIKLAR5.929.797.480 153.175.622YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 75.062.832 4.165.182TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.062.832 4.165.182TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.854.734.648 149.010.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 149.010.440 214.789.934Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.981.623.589 73.755.581Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.587.531.698 345.147.598Katılma Payı İade Tutarı (-)-863.431.079 -484.682.673TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 5.854.734.648 149.010.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 158.674.462 9.099.463Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 70.321.150 89.190.576Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.718.490.999 38.438.106Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri52.876.819 -55.009.020Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1 142ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.000.363.431 81.719.267Yönetim Ücretleri8 -17.464.097 -2.276.603Saklama Ücretleri8 -396.887 -100.754Denetim Ücretleri8 -12.028 -10.386Kurul Ücretleri8 -574.161 -63.026Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.819 -8.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -271.850 -5.504.141ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.739.842 -7.963.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.981.623.589 73.755.581NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.981.623.589 73.755.581DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.981.623.589 73.755.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024464BIST