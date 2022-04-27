***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-247.841.847 -715.282.985
Net Dönem Karı (Zararı)
649.679.237 315.602.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-133.666.319 -56.504.121
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -114.602.210 -53.249.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.064.109 -3.254.709
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-867.043.505 -1.031.308.679
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.047.431 -464.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-870.090.936 -1.030.843.763
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-351.030.587 -772.210.637
Alınan Faiz
12 103.188.740 56.927.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.056.056.526 -708.858.017
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.806.545.151 59.487.958.613
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-67.750.488.625 -60.196.816.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
808.214.679 -1.424.141.002
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
808.214.679 -1.424.141.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 431.774.040 1.855.915.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.239.988.719 431.774.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.257.848.266 438.220.116
Ters Repo Alacakları
5 2.188.483.767 1.572.023.949
Finansal Varlıklar
10 1.133.507.344 860.812.117
TOPLAM VARLIKLAR
4.579.839.377 2.871.056.182
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 7.046.198 3.998.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.046.198 3.998.766
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.572.793.179 2.867.057.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 2.867.057.416 3.260.313.270
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
649.679.236 315.602.163
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.806.545.151 59.487.958.613
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-67.750.488.624 -60.196.816.630
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 4.572.793.179 2.867.057.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 103.188.740 56.927.652
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 593.183.412 314.469.347
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.064.109 3.254.709
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.359.522 461.255
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
716.795.783 375.112.963
Yönetim Ücretleri
8 -59.048.209 -52.188.764
Saklama Ücretleri
8 -715.865 -587.374
Denetim Ücretleri
8 -12.024 -10.388
Kurul Ücretleri
8 -813.584 -673.532
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.513.508 -6.039.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.357 -11.412
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-67.116.547 -59.510.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
649.679.236 315.602.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
649.679.236 315.602.163
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
649.679.236 315.602.163
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024468
BIST