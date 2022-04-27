***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-247.841.847 -715.282.985Net Dönem Karı (Zararı)649.679.237 315.602.163NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-133.666.319 -56.504.121Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -114.602.210 -53.249.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.064.109 -3.254.709İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-867.043.505 -1.031.308.679Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.047.431 -464.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-870.090.936 -1.030.843.763FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-351.030.587 -772.210.637Alınan Faiz12 103.188.740 56.927.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.056.056.526 -708.858.017Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit68.806.545.151 59.487.958.613Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-67.750.488.625 -60.196.816.630YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)808.214.679 -1.424.141.002Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)808.214.679 -1.424.141.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 431.774.040 1.855.915.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.239.988.719 431.774.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 1.257.848.266 438.220.116Ters Repo Alacakları5 2.188.483.767 1.572.023.949Finansal Varlıklar10 1.133.507.344 860.812.117TOPLAM VARLIKLAR4.579.839.377 2.871.056.182YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 7.046.198 3.998.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.046.198 3.998.766TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.572.793.179 2.867.057.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 2.867.057.416 3.260.313.270Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)649.679.236 315.602.163Katılma Payı İhraç Tutarı (+)68.806.545.151 59.487.958.613Katılma Payı İade Tutarı (-)-67.750.488.624 -60.196.816.630TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 4.572.793.179 2.867.057.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 103.188.740 56.927.652Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 593.183.412 314.469.347Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.064.109 3.254.709Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.359.522 461.255ESAS FAALİYET GELİRLERİ716.795.783 375.112.963Yönetim Ücretleri8 -59.048.209 -52.188.764Saklama Ücretleri8 -715.865 -587.374Denetim Ücretleri8 -12.024 -10.388Kurul Ücretleri8 -813.584 -673.532Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.513.508 -6.039.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.357 -11.412ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-67.116.547 -59.510.800ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)649.679.236 315.602.163NET DÖNEM KARI (ZARARI)649.679.236 315.602.163DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)649.679.236 315.602.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024468BIST