***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.343.640
Net Dönem Karı (Zararı)
4.329.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.853.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.088.371
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.212.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.978.011
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.939.413
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-558.608
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.110.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-88.490.982
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.464.143
Alınan Temettü
12 6.839
Alınan Faiz
12 113.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.590.223
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
129.225.506
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-42.635.283
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.246.583
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.212.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 34.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 35.758
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 2.966.220
Ters Repo Alacakları
5 4.001.643
Takas Alacakları
6 459.382
Diğer Alacaklar
99.226
Finansal Varlıklar
10 88.467.350
TOPLAM VARLIKLAR
96.029.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 5.110.177
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.110.177
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.919.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.329.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
129.225.506
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.635.283
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 90.919.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 113.664
Temettü Gelirleri
12 6.839
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.062.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.978.011
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-2.212.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 995
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.949.967
Yönetim Ücretleri
8 -351.834
Saklama Ücretleri
8 -86.349
Denetim Ücretleri
8 -10.313
Kurul Ücretleri
8 -4.547
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -70.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -96.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-620.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.329.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.329.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.329.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024469
BIST