***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.343.640Net Dönem Karı (Zararı)4.329.179NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.853.909Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.088.371Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.212.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.978.011İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-83.939.413Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-558.608Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.110.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-88.490.982FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.464.143Alınan Temettü12 6.839Alınan Faiz12 113.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.590.223Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit129.225.506Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-42.635.283YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.246.583Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.212.473NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 34.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 35.758Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 2.966.220Ters Repo Alacakları5 4.001.643Takas Alacakları6 459.382Diğer Alacaklar99.226Finansal Varlıklar10 88.467.350TOPLAM VARLIKLAR96.029.579YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 5.110.177TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.110.177TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)90.919.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.329.179Katılma Payı İhraç Tutarı (+)129.225.506Katılma Payı İade Tutarı (-)-42.635.283TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 90.919.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 113.664Temettü Gelirleri12 6.839Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.062.931Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.978.011Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-2.212.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 995ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.949.967Yönetim Ücretleri8 -351.834Saklama Ücretleri8 -86.349Denetim Ücretleri8 -10.313Kurul Ücretleri8 -4.547Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -70.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -96.916ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-620.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.329.179NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.329.179DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.329.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024469BIST